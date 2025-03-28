Bahçeli'nin Açıklamalarından Öne Çıkan Başlıklar:

"Hukuki Mesele, Sokak ve Boykot Girdabına Çekildi"

Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda saygın ve caydırıcı bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Bu dönemde hukuki bir mesele sokak ve boykot girdabına çekilmiş, iç asayiş ve huzur atmosferi zehirlenmek istenmiştir" dedi.

"Türkiye'yi Nefes Alamaz Hale Getirmek Amaçlandı"

Bahçeli, "19 Mart 2025 ile 23 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye'yi sokaklara sıkıştırmak ve nefes alamaz hale getirmek amacıyla dışarıdan tazyikli faşizan bir kalkışma yaşanmıştır" diyerek olaylara dış müdahale iddiasında bulundu.

"Terörsüz Türkiye Amacına Darbe Vurulmak İsteniyor"

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye amacını bulandırmak, hatta belini kırmak için beşinci kol faaliyeti dış bağlantılı şekilde devrededir" ifadelerini kullandı.

"CHP Genel Başkanı'nın Yabancı Ülkelere Şikayeti Kabul Edilemez"

Bahçeli, CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet ettiğini, ekonomi yönetimini kötüleyerek "manda ve himaye anlayışının hala canlı olduğunu gösterdiğini" iddia etti.

"Saraçhane'deki Eylemler Zorbalıktır"

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı ve kaos sever yandaşlarının günlerce Saraçhane’de tepişmeleri, yaygın ve yoğun kriz sarmalı oluşturarak toplumsal bünyeye teşmil gayretleri hiçbir demokratik ve medeni ülkede görülmemiş ilkesiz ve iffetsiz bir zorbalıktır" şeklinde konuştu.