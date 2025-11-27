Türkiye, Gazze’de Barış ve İstikrar İçin Rol Almaya Hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu, yaklaşık 2 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından önemli mesajlar içeren 7 maddelik bir bildiri yayımladı. Bildiride, Gazze’de Türkiye’nin de katkılarıyla sağlanan ateşkesin, bölgede yaşanan insani felaketin durdurulması adına kritik önemde olduğu ifade edildi.

MGK, Türkiye’nin ateşkesin tesis sürecinde olduğu gibi müteakip aşamalarda da Gazze’de barış ve istikrarın teminatı olacak mekanizmalarda sorumluluk almaya hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca, Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılması için uluslararası çabalara katkı sunulacağı vurgulandı.

Terörle Mücadelede “Tam ve Kalıcı Sonuç” Vurgusu

Bildiride PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda hem yurt içinde hem sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarda elde edilen başarıların MGK’ya sunulduğu belirtildi.

Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğine yönelik tehditlere geçit verilmeyeceği vurgulandı.

Suriye’de İlerleme Memnuniyetle Karşılandı

Toplantıda, Suriye’de yaşanan son gelişmeler de ele alındı. Bildiride, Suriye’nin karşılaştığı zorlukların aşılması ve uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşması için kaydedilen ilerlemenin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Türkiye’nin Suriye halkının huzuru, refahı ve güvenliği için desteğini sürdüreceği bildirildi.

Sudan’da Çatışmaların Sonlanması İçin Uluslararası Çağrı

MGK, iç savaşın sürdüğü Sudan’daki insani dramı da gündemine aldı. Sudan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin altı çizilirken, sivillere yönelik katliamların sonlandırılması için bölge ülkeleri ve uluslararası aktörlere iş birliği içinde harekete geçme çağrısı yapıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı: Tırmanma Riskine Dikkat

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki tırmanma riskine dikkat çekilen bildiride, diplomatik çözüm arayışlarının önemine vurgu yapıldı. Türkiye’nin kalıcı ve adil barış için uluslararası ortaklarıyla istişarelerini sürdürdüğü belirtildi.

Azerbaycan–Ermenistan Sürecinde Pozitif Gelişmeler

Bildiride, son dönemde ivme kazanan Azerbaycan–Ermenistan barış sürecindeki pozitif adımlara yer verildi. Türkiye, Güney Kafkasya’da barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanması yönündeki kararlılığını bir kez daha teyit etti.