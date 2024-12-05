Yağışlar ve Hava Sıcaklıklarında Düşüş

Tahminlere göre:

Yağışlı bölgeler: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Karla karışık yağmur ve kar: İç Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ve Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak.

İç Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ve Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak. Sıcaklık düşüşü: Cumartesi gününden itibaren batıdan başlayarak ülke genelinde sıcaklıklar 10-15 derece, Karadeniz Bölgesi’nde ise yer yer 18 derece azalacak.

La Niña Etkisiyle Sert Bir Kış Bekleniyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), La Niña hava olayının bu kış yeniden etkili olacağını duyurdu. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, La Niña dönemine girildiğini belirterek, “Bu kış oldukça sert geçecek” dedi. Prof. Yaşar, soğuk hava dalgasının hafta boyunca etkili olacağını ve mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklarla birlikte yoğun kar yağışlarının görüleceğini ifade etti.

Vatandaşlara Uyarı

MGM, özellikle Marmara Bölgesi’ndeki fırtınadan dolayı oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınmasını önerdi. Soğuk hava ve kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.