Türkiye’de tünel kalıp teknolojisini ilk üreten ve uygulayan marka olan Mesa kalitesi ile inşa edilmekte olan Mesa Panorama Maltepe hem güvenli hem de ferah bir yaşam sunuyor.

Detaylı düşünülmüş mimarisi, ileri mühendislik gerektiren yüksek katlı yaşamı, konforlu metrekareleri, kara, deniz, hava tüm ulaşım hatlarına ulaşım kolaylığı ve merkezi konumu ile Maltepe’de konumlanan Mesa Panorama ’da kampanya sınırlı sayıda daire için geçerli.

Nefes kesen adalar manzarasına sahip Mesa Panorama Maltepe, 1+1’den 4+1’e kadar farklı metre karelere sahip dairelerle şehrin tüm imkanlarına sahip bir noktada konumlanıyor. Ayrıca çocukların ve ailelerin güvenle zaman geçirebileceği sosyal alanlarda; kapalı ve açık oyun alanları, açık yüzme havuzu, geniş meydanların yanında sessiz avlu, aromatik hobi bahçesi, yürüyüş ve spor alanları projeyi diğerlerinden ayırıyor.

Sınırlı sayıda daire için geçerli olacak sıfır faizli 24 ay vadeli ödeme kampanyası fırsatları hakkında bilgi sahibi olmak için: mesapanorama.com ve 444 9 366.