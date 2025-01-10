Kimler Gözaltında?

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Meclis Üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç’un da bulunduğu belirtildi. Yetkililer, gözaltıların gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmazken, olayın ayrıntıları belirsizliğini koruyor.

DEM Parti Milletvekili: “Siyasi Kumpas”

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumu “siyasi kumpas” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz Belediye Eşbaşkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Meclis üyelerimiz siyasi kumpasla gözaltına alındı. Mersin’in huzuru yine kayyımla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir. Başta Mersin’in seçilmişleri olmak üzere tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi’nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Resmi Açıklama Bekleniyor

Olayın ardından gözler yetkililere çevrildi. Gözaltıların gerekçesi ve operasyonun detaylarına dair henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Belediye çevresindeki geniş güvenlik önlemleri ve gelişmeler, kamuoyunda merakla takip ediliyor.

Bu gelişme, bölgede siyasi ve sosyal tansiyonu artırırken, sürecin nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.