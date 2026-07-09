Merkezefendi Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı oturumunda meclisin oy birliği ile aldığı karar ile ilçe sınırlarındaki öğrencilere öğrenim desteği verecek.

Merkezefendi Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nın ilk ve ikinci oturumu gerçekleştirildi. Mecliste, Merkezefendi ilçesi sınırları içerisinde ortaöğretim, lise ve dengi devlet okullarında eğitim-öğretim gören 4 bin öğrenciye 8 ay boyunca öğrenim desteği imkânı sağlama önerisi oy birliği ile kabul edildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılında 4 bin öğrenciye öğrenim yardımı sağlanacak. Ortaokulda öğrenim gören öğrencilere 1100 TL, Lisede eğitim gören öğrencilere ise 1500 TL öğrenim desteği sağlanacak. Eğitim gören en çok 4 bin öğrenciden en az 500 öğrencinin meslek lisesi öğrencisi olmasına özen gösterileceği belirtildi. Meslek liselerine özendirmek amacıyla Merkezefendi Belediyesi meslek lisesi öğrencilerine de öğrenim desteği imkânı sağlıyor.

'Eğitime desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz'

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Aldığımız kararla ortaokul ve lise düzeyindeki 4 bin öğrencimize sağladığımız öğrenim yardımını sürdürme kararı aldık. Eğitime yapılan her yatırımın, geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitim yolculuğunu desteklemeye ve ailelerimizin yükünü hafifletmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, iyi eğitim almış nesillerle mümkündür' ifadelerini kullandı.