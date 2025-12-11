İzmir’de yağış azlığı, düzensiz iklim koşulları ve yüksek kayıp-kaçak oranları nedeniyle barajlardaki su seviyeleri alarm vermeye başladı. İZSU verilerine göre, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 0,87’ye kadar düştü. Normal kapasitesi 300 milyon metreküp olan barajda yalnızca 2 milyon metreküp su kaldığı bildirildi.

Balçova ve Gördes barajlarında su tamamen tükenirken; Alaçatı Kutlu Aktaş ve Ürkmez barajlarında da seviyeler kritik eşiklere geriledi. Kentte suyu en iyi durumda olan baraj ise yüzde 46 doluluk oranıyla Güzelhisar Barajı olarak kaydedildi.

Ekim Yağışı Umut Oldu, Kasım Ayı Kuruttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir’de 2025 Ekim ayında yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının yüzde 123 üzerine çıkarak 99,8 kilograma ulaştı. Ancak Kasım ayında yağışlar dramatik şekilde düşerek 48,3 kilogramda kaldı; bu rakam ortalamanın yüzde 40 altına denk geliyor.

Su Kesintileri Artık Her Akşam 23.00 – 05.00 Arasında

Barajlardaki hızlı düşüş sonrası İZSU, 6 Ağustos’ta başlattığı su yönetimi programını sıkılaştırdı. Önceden iki günde bir uygulanan 6 saatlik kesintiler artık her gün yapılacak. Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Buca, Balçova ve Gaziemir’in de aralarında bulunduğu 13 ilçede su, 23.00–05.00 saatleri arasında kesilecek.

Yetkililer, bu uygulamanın özellikle altyapıdaki kayıp-kaçak oranı nedeniyle büyük tasarruf sağladığını vurguluyor.

“Kayıp-Kaçak Oranı Yüzde 35’e Dayandı”

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, suyun kaybolduğu en büyük noktanın altyapı olduğuna dikkat çekiyor:

"İZSU'nun resmi verilerinde kayıp-kaçak oranı yüzde 25 görünse de gerçek oranın yüzde 35 civarında olduğunu düşünüyorum. 2000'li yıllarda yüzde 60 seviyesindeydi; sonrasında düşürüldü ancak yeniden yükseliş var. Altyapı acilen yenilenmeli."

Yaşar, gece kesintilerinin 75–80 bin metreküp su tasarrufu sağladığını da belirtti.

“Barajlar Doluyken Bile Yeraltı Suyu Çekildi”

Prof. Yaşar, İzmir’de su yönetimi konusunda yıllardır yapılan hatalara da dikkat çekti:

“2010 sonrasında barajlar yüzde 90 doluluk yaşamasına rağmen İzmir suyun yüzde 55’ini yeraltından çekmeye devam etti. Yeraltı suyu derinleştikçe maliyet artar. Bu nedenle İzmir, Türkiye’de suya en çok para veren şehir hâline geldi.”

Yaşar’a göre sorun kuraklıktan çok yanlış su yönetimi.

“Tahtalı Barajı’nda Su Bitmiştir”

Kentteki en kritik baraj olan Tahtalı için çarpıcı uyarılar geldi:

“Tahtalı Barajı’nın aktif doluluğu yüzde 0,87’ye indi. 300 milyon metreküplük hacimde yalnızca 2 milyon metreküp su kaldı. Su bitmiştir. 2020’de yöneticileri kuraklık konusunda uyardık ancak barajlar doluyken gerekli adımlar atılmadı.”

Yaşar’a göre 2026’dan itibaren nötr iklim koşullarının başlamasıyla daha iyi yağışlar bekleniyor; ancak sorunun çözümü için asıl ihtiyaç bilim temelli bir su yönetim modeli.