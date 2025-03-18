Soruşturma Sonucunda Faaliyetler Askıya Alındı

TCMB tarafından yapılan resmi açıklamada, 30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı karar doğrultusunda Pay Fix’in 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulanan bir şirket olduğu hatırlatıldı. Bu sürecin devamında, 28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı karar ile Pay Fix’in ödeme hizmetleri alanındaki faaliyetlerine yönelik ek kısıtlamalar getirildi ve idari para cezası uygulandı.

Son olarak, yürütülen soruşturmanın neticesinde 14 Mart 2025 tarihli ve 11811/21410 sayılı Merkez Bankası kararıyla, Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyetlerinin durdurulmasına hükmedildiği belirtildi.

Merkez Bankası’ndan Güvenlik ve Denetim Vurgusu

Kamuoyuna yapılan bilgilendirmede, TCMB’nin ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz ve verimli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla denetim süreçlerini titizlikle yürüttüğü vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerini sıkı bir gözetim mekanizması çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda düzenlenen inceleme raporları, görev alanları çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır.”

Sektörde Nasıl Bir Etki Yaratacak?

Merkez Bankası’nın aldığı bu karar, finans ve teknoloji sektörlerinde büyük yankı uyandırdı. Elektronik ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren bu üç şirketin lisanslarının iptal edilmesi, sektör paydaşları tarafından yakından takip ediliyor. Ödeme sistemleri kullanıcıları ve iş ortakları için süreç nasıl ilerleyecek sorusu merak konusu olurken, TCMB’nin bundan sonraki denetim süreçlerinde nasıl bir yol izleyeceği ise dikkatle izleniyor.

Ödeme sistemlerindeki düzenlemelerin sıkılaşması ve denetimlerin artırılması, finansal güvenliği sağlamak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirilirken, sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin de bu karar doğrultusunda benzer denetimlere tabi tutulabileceği öngörülüyor.