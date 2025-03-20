Döviz ve Altın Rezervlerinde Yükseliş

Brüt döviz rezervleri, söz konusu haftada 267 milyon dolarlık artış kaydederek 97 milyar 802 milyon dolardan 98 milyar 69 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri ise önemli bir yükseliş göstererek 1 milyar 900 milyon dolar artışla 72 milyar 113 milyon dolardan 74 milyar 13 milyon dolara yükseldi.

Son dönemde döviz ve altın rezervlerinde yaşanan bu artış, piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, ekonomistlerin dikkatini çekti. Uzmanlar, rezervlerdeki bu yükselişin Türkiye ekonomisinin dış finansman dengesine ve Merkez Bankası’nın rezerv yönetim stratejisine olan etkilerini değerlendirmeye devam ediyor.

TCMB'nin rezerv artışı, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve ekonomik istikrar açısından önemli bir gösterge olarak yorumlanıyor. Önümüzdeki haftalarda rezervlerdeki seyrin nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.