Enflasyon Hedefi ve Para Politikası

Başkan Karahan, yıl sonu için belirlenen %24 enflasyon hedefinin korunacağını ve bu hedefe ulaşmak için gereken her adımın atılacağını vurguladı. Enflasyonun düşüş trendine girdiğini belirten Karahan, "Sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz ve enflasyonu belirlenen hedefler doğrultusunda kontrol altına alacağız" dedi.

Karahan, enflasyondaki düşüşte ana eğilimin iyileşmesinin etkili olduğunu ifade ederek, “Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Ayrıca, bireysel Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından Türk lirasına geçişin, dövize geçişe kıyasla daha yüksek olduğunu belirtti.

Faiz Politikası: Dezenflasyon Öncelikli

TCMB Başkanı, önümüzdeki dönemde politika faizinin belirlenmesinde dezenflasyon sürecinin gerekliliklerine öncelik verileceğini söyledi. "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz” ifadelerini kullanan Karahan, para politikası kararlarının Türk lirasına olan ilgiyi artıracağını belirtti.

Cari Açık ve Döviz Politikası

2025 yılında cari işlemler açığında bir miktar artış öngördüklerini ifade eden Karahan, “Cari açığın milli gelire oranının, uzun dönem ortalamalarının altında kalmasını bekliyoruz” dedi. Döviz kurlarıyla ilgili belirli bir hedefleri olmadığını vurgulayan Karahan, “Türk lirasına yönelik ilginin artması rezervlerimizi güçlendiriyor ve doğal olarak kurda reel değerlenme yaratıyor” şeklinde konuştu.

Yabancı Para Kredilerde Sıkılaştırma

Karahan, yabancı para kredilerdeki büyüme sınırının yüzde 0,5’e indirilmesiyle ilgili olarak “Döviz kredilerinin büyüme sınırlarını daraltarak finansal istikrar üzerindeki riskleri azaltmayı amaçlıyoruz” dedi. Bu düzenlemelerin parasal aktarım mekanizmasını güçlendireceğini ve döviz talebini dengelemeye yardımcı olacağını belirtti.

Sonuç: Sıkı Para Politikası Devam Edecek

Karahan’ın verdiği mesajlar, TCMB’nin enflasyonla mücadelede kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Faiz politikaları, döviz piyasasındaki gelişmeler ve kredi düzenlemeleri, 2025 yılı boyunca sıkı para politikasının devam edeceğini gösteriyor.