Alınan bilgilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmuyor. Merkez Bankası yetkilileri, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Hafize Gaye Erkan adına daha sonra hesap açılacağı ve bu bilginin de kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

Sosyal medyada Hafize Gaye Erkan adına açılmış bir çok hesap bulunuyor. Bu hesaplar üzerinden de yine gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapılıyor.

İşte o paylaşımlardan biri: