"Merdiven Altı Ürünler Sağlığınızı Tehdit Ediyor"

Palandöken, sahte ve düşük kaliteli ürünlerin yaygınlaşmasının halk sağlığını tehlikeye attığını belirtti:

“Ucuz olsun diye kapı önünde ya da araba arkasında satılan ürünleri almak büyük hayal kırıklığı yaratabilir. Yiyeceklerin fiyatları bellidir ve o fiyatın altına inen ürünler genellikle düşük kalite, hijyen eksikliği ve sağlıksız üretim süreçlerini barındırır. Evimize koyacağımız ürünlerin sağlıklı ve güvenilir olması her şeyden önemli.”

Vatandaşların mutlaka bandrollü, ruhsatlı ve kayıtlı esnaflardan alışveriş yapması gerektiğini vurgulayan Palandöken, bilinmeyen kimyasal içeriklere sahip ürünlerin büyük risk taşıdığını ifade etti:

“Merdiven altı ürünlerden uzak durun, ağız tadınızı bozmayın.”

Trafik Güvenliğine Dikkat

Yılbaşı dönemi gibi özel günlerde trafik kazalarının artış gösterdiğine de değinen Palandöken, sürücülerin alkol kullanımı ve yorgunluk gibi durumlarda direksiyon başına geçmemesi gerektiğini söyledi.

“Taksi duraklarımız, halk otobüsleri ve yerel yönetimlerin ulaşım hizmetleri bu gibi durumlar için var. Kolluk kuvvetlerinin denetimleri yoğun olsa da herkesin başına bir görevli koymak mümkün değil. Yılbaşına sağlıklı ve güvenli bir şekilde girmek için dikkatli olun.” Yangında Tarım Stokları Kül Oldu

Güvenilir Alışveriş ve Güvenli Trafik İçin Çağrı

TESK Başkanı Palandöken, hem alışverişlerde hem de trafikte dikkatli davranmanın hayati önem taşıdığını belirterek, vatandaşlara bu konularda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Sağlıklı ürünler tercih etmek ve trafik kurallarına uymak, yeni yıla sorunsuz ve mutlu bir başlangıç için olmazsa olmaz unsurlar arasında yer alıyor.