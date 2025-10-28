Cumhuriyet’in 102. yılında Türkiye’nin ticari gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Mal ve Hizmet İhracatında Tarihi Rekor

Bolat, “Mal ve hizmet ihracatımız 390 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu başarı, üreticilerimizin azmi, ihracatçılarımızın gayreti ve milletimizin birliğinin eseridir” dedi.

Mal ihracatına ilişkin rakamları da paylaşan Bolat, “29 Ekim itibarıyla mal ihracatımız 270 milyar dolara ulaşmış durumda. Hizmet ihracatımızla birlikte toplam ihracat 390 milyar doları buldu ve yıl başında belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıktık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin İhracat Kapsamı Genişledi

Türkiye’nin ihracat pazarının giderek genişlediğini vurgulayan Bolat, “Cumhuriyet’in ilk yıllarında yalnızca 24 ülkeye ihracat yapılırken, bugün 224 ülke ve gümrük bölgesine, 12 bin 806 farklı ürünü ihraç ediyoruz. 2024 yılı itibarıyla 53 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmiş, 60 ülkede Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşılmıştır” dedi.

Yüksek Teknoloji ve Sanayi Üretimi Öne Çıkıyor

Bakan Bolat, Türkiye’nin ekonomik dönüşümüne de dikkat çekti. “1969 yılında sanayi ürünleri ihracatı toplam ihracatın %21,2’si iken, 2024’te bu oran %94,2’ye yükseldi. Makine ve ulaştırma araçları ihracatımız ise 0,2’den %30,1’e çıktı. Yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam imalat sanayi ihracatındaki payı 42,6’ya ulaştı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Global Büyüme Performansı

Bolat, Türkiye ekonomisinin dünya ortalamasının üzerinde büyüdüğünü belirterek, “2002’de milli gelirimiz 238,7 milyar dolardı, 2024’te ise 1,358 trilyon dolara ulaştı. Kişi başına gelir 3.616 dolardan 15.325 dolara yükseldi. 2020-2024 döneminde OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk” dedi.

Sektörel Başarılar

Bakan Bolat, Türkiye’nin savunma, otomotiv, beyaz eşya, tarım, tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki ihracat başarısını da paylaştı:

Savunma sanayi: 2024’te 15 milyar doları aşan ciro, 180 farklı ülkeye ihracat.

Otomotiv: Yıllık 1,5 milyon araç üretimi, 37 milyar doları aşan ihracat.

Beyaz eşya: 5,6 milyar dolarlık ihracat, dünyada 5., Avrupa’da 3. sırada.

Tarım: 32,6 milyar dolarlık ihracat, 10,8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası.

Tekstil ve hazır giyim: 32 milyar dolarlık ihracat, dünyanın 7., Avrupa’nın 3. büyük ihracatçısı.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda, üretimden ihracata, teknolojiden markalaşmaya uzanan güçlü yapıyı geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının “Ticaretin Yüzyılı” olacağını vurguladı.