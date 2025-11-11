“Soruşturma tamamlandı, iddianame mahkemeye sunulacak”

Başsavcı Gürlek yaptığı açıklamada, sürecin ayrıntılarını paylaşarak şunları söyledi:

“Bugün konumuz 19 Mart’ta İBB Başkanı ile ilgili yaptığımız operasyon. Artık soruşturma bitti, iddianameyi mahkemeye sunacağız. Fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştık. Toplam 3900 sayfa. 402 şüpheli hakkında iddianame hazırladık. 143 farklı eylem tespit edildi.”

İmamoğlu “örgüt kurucusu” olarak yer aldı

Gürlek, iddianamede Ekrem İmamoğlu’nun örgüt kurucu ve yöneticisi olarak yer aldığını belirtti.

“Ekrem İmamoğlu örgüt kurucu lideri. İhalelerin süreçleri nasıl dizayn edildiği iddianamede detaylı şekilde anlatıldı. Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi. Mehmet Murat Çalık’ın WhatsApp yazışmaları da dosyada yer alıyor. İkrar içeren mesajlaşmalar mevcut.”

160 milyar TL kamu zararı, 95 taşınmaz

Açıklamaya göre, suç tarihleri itibarıyla toplam kamu zararının 160 milyar TL ve 24 milyon dolar olduğu ifade edildi. Gürlek, soruşturmanın 10 yıllık bir süreci kapsadığını, ayrıca 95 taşınmazın da dosyada yer aldığını söyledi.

“Bunlar güncel değerler değil, suç tarihindeki rakamlar esas alındı. İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanması ve şeması anlatıldı. Toplam 6 örgüt yöneticisi bulunuyor. Dijital verilerin büyük çoğunluğu çözümlendi. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor.”

İddianame mahkemeye sunuluyor

Başsavcı Gürlek, soruşturma aşamasının tamamlandığını ve iddianamenin kısa süre içinde ilgili mahkemeye sunulacağını belirterek, “Bu süreçte fedakarca çalışan tüm ekibime teşekkür ederim” dedi.