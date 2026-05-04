Bu kapsamda marka, 4-10 Mayıs tarihleri arasında uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul’da düzenlenen ve dünya tenis takviminde önemli bir yere sahip olan WTA turnuvası Istanbul Open’ın ana sponsorlarından biri olarak yerini alıyor.

Uluslararası ve yerel profesyonel tenis oyuncularının şampiyonluk mücadelesi vereceği turnuvada Mercedes-Benz, hem sporcuların hem de turnuva yetkililerinin yoğun maç programları arasındaki ulaşım operasyonunu üstleniyor. Markanın otomobil ve hafif ticari araçlarından oluşan filosu, katılımcılara her iki nokta arasında Mercedes-Benz’in imza attığı kesintisiz konfor ve güvenlik deneyimini sunacak.

Tenis ve Yaşam Stili Bir Arada

Mercedes-Benz’in en ileri teknoloji ve performansı bir araya getiren vizyonu, turnuva süresince kortların ötesine geçerek İstinye’ye taşınıyor. Tenis severler bir yandan Türkiye Tenis Federasyonu Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleşecek ana tablodan finale kadar uzanan heyecana ortak olurken, bir yandan da İstinye’de sergilenecek olan yeni GLB modelini keşfedebilecekler. Çeşitli marka deneyimleri ve özel aktivitelerle zenginleşecek olan bu süreç, yılın son çeyreğinde Türkiye’de bir ilk olarak düzenlenecek Mercedes-Benz Cup öncesi tenis tutkusunu zirveye taşıyacak.