Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, İYİ Partide yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’de bir erken seçim süreci ancak İYİ Partide millileşen bir yapılanma ile mümkün olabileceğini kaydeden Yılmaz, “ Bunun için de adı milletvekilliği satışları ile gündeme gelen Meral Akşener’in istifası gerekiyor. Yavuz Ağıralioğlu gibi bir ismin İYİ Partide genel başkan olması ve partinin milli bir çizgiye çekilerek adı vekillik ticaretine karışan yapıların temizlenmesi ile yeni bir umut oluşursa alternatif güçlü bir muhalefet Türkiye’de erken genel seçimi kesin olarak zorlar. Bunun dışında bu muhalefet yapısı ile değil 5 yıl elli yıl geçse bir şey değişmeyecek. Akşener ile İYİ Parti sadece siyasi hareketliliği bloke etmeye yarıyor” dedi.

40 yıl siyaset olur ama siyasetçi olunmayacağın ve Meral Akşener’in kırk yıldır siyaset yaptığını aktaran Yılmaz, “ Sayın Akşener vekil satışı yaptı mı yapmadı mı bilemem. MHP ‘de siyaset yaptığımız dönemlerde de Akşener ekibi diye bir ekip ile ilgili bu iddialar vardı. Bizzat Bahçeli beni dahi defetsen o tarihlerde bu guruplara karşı dikkat etmem konusunda çeşitli tavsiyeler de bulunmuştur. Her durumda bu tür dedikodular hoş şeyler değildir. Kendisi de uzun senelerdir siyaset yapan biridir. Bu nedenle siyaseti bırakmasında önemli bir yarar vardır. Kendisini bu nedenle ülke siyasetinin önünü açması adına istifaya davet ediyorum. İstifası hakkında ortaya atılan bu iddiaları da ortadan kaldıracaktır. Kendisi de ülke siyasetinin önünü açan saygın biri olarak anılacaktır. Aynı zaman da ülkeyi acilen bir erken seçime götürecek daha güçlü milli bir yapıya da partisini kavuşturacaktır” açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e istifa çağrısında bulunan Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “ Sayın Koray Aydın dilerse Akşener ve ekibini istifaya zorlar. Olmadı Yavuz Aliağıroğlunu içine alacak bir yapılanmayı bir başka parti ile meclis temsili ile sağlayabilir. Aksi durum da gelecek beş yılda bir şey değişmez. Akşener’in halkta ki karşılığı defalarca test edildi. Netice ortadadır. Daha parti içinde yolsuzluklarla anılan bir siyaset yapılanması. Bu manzarayı eğer Koray Aydın değiştirmezse kimse değiştiremez. Bu konu da Koray Aydın üzerin de Allah katında büyük bir vebal vardır bu millet adına. Bunu ona defalarca söyledim yine söylüyorum. Buradan çağrıma kulak vermesini ve gerekli adımları atmasını ve Akşener’i yerel seçimler öncesi istifaya çağırmasını bekliyorum. Bu yerel seçimlerin sonucunu bile değiştirecek bir çağrıdır” şeklinde konuştu.