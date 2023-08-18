Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların başkanları ve üyeleri meydana indi. Manisa’nın Şehzadeler İlçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına Memur Sen Manisa İl Başkan Vekili Cengiz Şişmanlar, Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Emine Tınaz, Genç Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Samet Güleryüz, bağlı sendikaların başkanları ve üyeleri katıldı.



“Sorunların çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır”

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Memur Sen Manisa İl Başkan Vekili ve Bem Bir Sen Manisa Şube Başkanı Cengiz Şişmanlar, “Sorumluluğumuz bilinciyle, emeğimizin hakkını savunmak, sesimizi duyurmak için bugün burada olduğu gibi 81 ilimizde alanlarda, meydanlardayız. Memur-Sen ve 11 yetkili sendikamızla 7. Dönem toplu sözleşmede masaya sunduğumuz gerçekçi tekliflerimize karşı, kamu işvereninin verdiği yetersiz teklifleri protesto ediyoruz. Kamu İşvereninin, masanın emek tarafının sesini duymadığını düşündüğümüz için 81 ilden sesimizi yükseltmek üzere bugün buradayız. Buradan, ‘sorunların çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır’ sözümüzü bir kez daha tekrar ediyoruz” dedi.



“Piyasanın gerçeklerini gören bir teklif bekliyoruz”

Kendilerine yapılan teklifin adeta “Sorunlarınız çözülmesin, enflasyon baskınız devam etsin, maaş artışlarınızı enflasyon farkı belirlesin demektir.” Olduğunu ifade eden Şişmanlar, “Teklif, bu haliyle, Merkez Bankasının 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır. Biz, Kamu İşvereninin ayakları yere basan teklifini, kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören teklifini duymak istiyoruz. Refah payı dedik, ses yok. En düşük memur maaşında hesap hatası var, düzeltinsin dedik, ses yok. Emekli maaşıyla ilgili feryatları dile getirdik, ses yok. Seyyanen yapılan zam emekliliğe yansıtılsın dedik, yine ses yok. Kira yardımı konusundaki teklifimiz, üstelik, siyasilerce ifade edilmesine rağmen o da yok” diye konuştu.



"Sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz"

Şişmanlar açıklamasını şöyle tamamladı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 Seçim Beyannamesini açıklarken ifade ettiği ‘Enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz’ vaadi masada hayata geçirilsin. Büyük ve güçlü Türkiye için güçlü memur! Güçlü memur için de refah payı şart. Onun için Memur-Sen olarak bu meydandan bir kere daha haykırıyoruz: Alın terinden tasarruf olmaz. Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin, refah payıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün. Bize bahaneler üretilmesin. Memur-Sen ailesi olarak, sorumluluklarımızın bilincinde bir kitleyiz. Biz ülkemiz, milletimiz, vatandaşımız, ne zaman zorda kalsa; yaşadığımız sorunlarda, doğal afetlerde, bu ülkenin ve aziz milletimizin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Toplu sözleşme masasında da bugün burada da; sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz. Kamu İşvereninin de sesimizi duymasını, gereğini yapmasını bekliyoruz. Yaşasın emek mücadelemiz! Yaşasın örgütlü gücümüz!”