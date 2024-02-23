2011 yılında Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko tarafından kurulan ve Türkiye genelinde 50’nin üstünde kampüsü ve 20 binin üzerinde öğrencisi bulunan Mektebim Koleji, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te kampüs açtı. Taşkent’te gerçekleşen imza törenine Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, Al-Farabi International School Genel Müdürü Hacıekber Ortikboyev ile Mektebim Koleji Eğitim Direktörü Ferhat Argın katıldı.

Al-Farabi International School’un birikimi ve Mektebim Koleji'nin vizyonu ile bu birleşmenin eğitimde yeni ufuklar açacağını dile getiren Ümit Kalko, iki kurumun iş birliğinin, öğrencilere kültürel çeşitlilik, dil becerileri ve uluslararası ilişkilerde benzersiz bir avantaj sağlayacağını da sözlerine ekledi. Bu güçlü iş birliği ile Mektebim Koleji'nin öğrencilere sunduğu yenilikçi eğitim anlayışını daha da güçlendireceğini ifade eden Kalko, her iki kurumun da öğrencilerine sadece akademik başarı değil, aynı zamanda küresel bir perspektif kazandırmayı amaçlayarak, birleşik bir vizyonla yollarına devam edeceğini de belirtti.

“HEDEFLERİMİZ ARASINDA TÜRKİ CUMHURİYETLERE AÇILMAK VAR”

Mektebim Koleji’nin eğitim hamlelerinin sınırları aşarak küresel bir vizyon kazandığını vurgulayan Ümit Kalko, “Dünyayı ‘Mektebimli’ yapmak için büyük adımlar atıyoruz. Kısa süre önce Manchester’da 250 yıllık köklü bir geçmişe sahip Ackworth School ile kapsamlı bir iş birliği projesine imza attık. Yine önümüzdeki dönem en önemli hedeflerimiz arasında Türki Cumhuriyetlere açılmak bulunuyor” diye konuştu.

Gerçekleşen imza töreninde Al-Farabi International School’un dinamik ve ileri görüşlü bir okul olduğunu söyleyen Al-Farabi International School Genel Müdürü Hacıekber Ortikboyev ise şöyle konuştu:

“Öğrencilerimize derinleştirilmiş İngilizce dilinin yanı sıra istekleri doğrultusunda Arapça ve iki Doğu dilini daha öğretiyoruz. Öğrencilerimizi kendilerini güvenle ifade eden, başkalarına saygılı olmak başta olmak üzere tüm ahlaki değerlere sahip iyi insanlar olarak yetişmeleri için çalışıyoruz. Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko’nun vizyonerliğinde yaptığımız güç birliğiyle yirmi birinci yüzyılın yetkinliklerine sahip dünya vatandaşı bireyler yetiştirme amacıyla eğitime değer katacak büyük hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.”

Özbekistan’ın seçkin okulları arasında yer alan Al-Farabi International School, aynı anda 3-4 dili derinlemesine öğreten, modern ve yüksek düzeyde eğitimi veren, dil konusunda uzmanlaşmış bir okul olarak tanınıyor.