Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve il yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ile yönetimini ziyaret edip kan bağışında bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kızılay'ın Eskişehir'de yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, toplum yararına gerçekleştirilebilecek ortak faaliyetler üzerine de karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Ziyaretin ardından MHP İl Başkanı Ayhan Sezer ve il yönetimi, Türk Kızılayı'nın Adalar Kan Alma Birimi'ne geçerek kan bağışında bulundu. Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy gerçekleştirilen ziyaret ve kan bağışı dolayısıyla Ayhan Sezer ile MHP il yönetimine teşekkür ederek, gösterilen duyarlılığın topluma örnek olmasını temenni etti.

'Kan bağışı, en asil, en samimi ve en milli yardım şeklidir'

MHP İl Başkanı Ayhan Sezer ise ziyaret ve kan bağışı ile ilgili olarak, 'Bu ziyaret ve bağışın temel amacı açıktır: Osmanlı'dan Atatürk dönemine, Cumhuriyet'imizin kuruluşundan bugüne kadar milletimizin yaralarına merhem olan, savaşta, barışta, afetlerde, ihtiyaç anlarında daima safında yer alan milli kurumumuz Kızılay'ı desteklemek ve kan bağışını teşvik etmektir. Kızılay, yalnızca bir yardım kuruluşu değil; milletimizin vicdanı, dayanışma ruhu ve milli mefkuresinin yaşayan sembolüdür. Asırlardır bu topraklarda kökleşmiş, milletimizin güvenini kazanmış, her zor günde milletin yanında durmuş bir müessesedir. Bizler de milliyetçi-ülkücü bir hareket olarak bu kutlu mirası sahiplenmeyi, yaşatmayı ve güçlendirmeyi vazife biliyoruz. Son dönemde, özellikle afet ve kriz anlarında ortaya çıkan bazı oluşumların, köklü ve milli kurumlarımıza gölge düşürmeye, toplumda güven erozyonu oluşturmaya çalıştığını üzülerek müşahede ediyoruz. Gerçek yardımseverlik ve milli dayanışma, isim ve şöhret peşinde koşmakla değil; milletimizin tarihinden süzülüp gelen köklü kurumlara omuz vermekle mümkün olur. Sahte, geçici ve çıkar odaklı yapılanmaların, asırlık milli müesseselerimizi yıpratmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu bilinçle, bugün kan bağışında bulunarak hem Kızılay'ımıza destek verecek hem de tüm hemşehrilerimize çağrıda bulunacağız: Kan bağışı, en asil, en samimi ve en milli yardım şeklidir. Milletimizin sağlık güvencesine, birlik ve beraberliğine katkıda bulunmak isteyen herkes bu kutlu çabaya katılmalıdır. MHP Eskişehir İl Teşkilatı olarak, milli kurumlarımıza sahip çıkmaya, milletimizin saf, temiz ve köklü dayanışma duygusunu muhafaza etmeye devam edeceğiz' dedi.