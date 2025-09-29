Bir dizi program için memleketi Batman’a gelen Bakan Şimşek, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Ardından şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen Kuzeybatı Çevre Yolu’nun açılış törenine katıldı. Açılış öncesi konuşan Şimşek, projenin Batman’a hem modern bir görünüm kazandıracağını hem de zaman, yakıt ve hava kirliliği açısından ciddi tasarruf sağlayacağını vurguladı.

“Batman’ımız 7-10 yıl içinde büyükşehir olabilecek potansiyele sahip. Şehir merkezimiz hızla büyüyor. Bu nedenle altyapı yatırımları çok önemli. Bu bulvar da şehir trafiğine girmeden özellikle Kozluk, Van, Bitlis istikametinden gelen ağır araçların doğrudan Diyarbakır yoluna bağlanmasını sağlayacak. Böylece hem trafik yükü azalacak hem de hava kirliliği minimuma inecek” diyen Şimşek, projenin kent için stratejik bir yatırım olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından Bakan Şimşek, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve il protokolü ile birlikte kurdeleyi keserek bulvarı hizmete açtı. Törenin ardından TOGG ile yeni yolda kısa bir tur atan Şimşek, yapımı süren diğer projeleri de yerinde inceledi.