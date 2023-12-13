Mehmet Metiner, Haber Global’de katıldığı programda Ankaragücü-Rize maçı sonunda hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’yı savundu, eleştirenleri ise suçladı.

‘Öfkesine yenik düştüğünü’ ileri sürdüğünü belirttiği Koca’yı yıllardır tanıdığını ve efendi bir kişi olduğunu söyleyen Mehmet Metiner, “Faruk Koca’nın attığı yumruktan dolayı şiddete karşı olduğunu söyleyenlerin Gazze’de 67 günden beri insanlar katledilirken bu konuda tek bir laf ettiğini duydunuz mu?” dedi. Metiner ayrıca, Koca’nın tutuklanmasını savunanları “Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını düşünenler, Koca’nın çıkarılmamasını savunuyor” suçlamasında bulundu.

Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi

AK Parti, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın partiden ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.