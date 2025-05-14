"3.583 Medikal Yatırıma Teşvik Belgesi Düzenlendi"

Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde güçlü bir Ar-Ge ve üretim altyapısı oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Kacır, “Son 22 yılda medikal alanda 3 bin 583 yatırım için teşvik belgesi düzenledik ve bu sayede toplam 945 milyar lira tutarında yatırımı harekete geçirdik” dedi. Biyobenzer ilaçlardan kanser tedavilerine, ortopedik cihazlardan eşdeğer ilaçlara kadar pek çok başlıkta toplam büyüklüğü 15 milyar lirayı aşan 23 yatırım projesinin desteklendiğini belirtti.

Bilim İnsanlarına ve Girişimcilere 34 Milyar Lira Destek

TÜBİTAK’ın medikal alandaki projelere verdiği desteklerin de altını çizen Bakan Kacır, “Son 22 yılda TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla medikal sektörde yürütülen 3 bin 950 projeye ve 17 binden fazla bilim insanı ile genç araştırmacıya toplamda 34 milyar lira destek sağladık. Bugün teknoparklarımızda sağlık alanında faaliyet gösteren 893 teknoloji girişimine destek veriyoruz” diye konuştu.

İlaçta Yerlilik Oranı Artıyor, İhracat Güçleniyor

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilaçta yerlileşme oranında önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, “2016’da kutu bazında yüzde 75 olan yerlilik oranı, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında yüzde 90’lara ulaştı. Değer bazında ise bu oran yüzde 42’den yüzde 56’nın üzerine çıktı” dedi. Tıbbi cihaz ihracatında da gelişmeler yaşandığını ifade eden Kacır, “2017’de yüzde 23 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı bugün yüzde 48’e yükseldi” şeklinde konuştu.

Ankara, Teknoloji ve Üretimin Yeni Üssü

Ankara’nın üretim ve teknoloji temelli kalkınma vizyonunun örnek şehirlerinden biri haline geldiğini söyleyen Kacır, “Başkentimizde bugün 13 organize sanayi bölgesi, 13 teknopark, 154 Ar-Ge ve 37 tasarım merkezi bulunuyor. Bu altyapı, Ankara’yı teknoloji odaklı bir kalkınma modeli haline getirdi” ifadelerini kullandı.