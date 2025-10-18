Şimşek, “Enflasyonun düşüşü devam ediyor, gelecek yıl sonunda yüzde 10’lu rakamlara, 2027’de ise tek haneli seviyelere gerilemesini bekliyoruz” dedi.

“Enflasyon hedefe doğru ilerliyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) Yıllık Üye Toplantısı’nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin uyguladığı ekonomi programının sonuç verdiğini belirten Şimşek, “Bir programımız var ve bu program ilerleme kaydediyor. Elbette her şey planladığımız hızda olmuyor ama önemli olan doğru yönde ilerlemek. Enflasyon düşüyor. Bu yılı muhtemelen yüzde 30 civarında kapatacağız. Gelecek yılın sonunda yüzde 10’lu rakamlara, ondan sonraki yıl ise tek haneli seviyelere inmeyi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Deprem harcamalarına rağmen mali disiplin korunuyor”

Deprem sonrası yeniden inşa için yaklaşık 90 milyar dolar harcandığını anımsatan Şimşek, buna rağmen mali dengelerde ilerleme sağlandığını vurguladı:

“Bütçe açığımız birkaç yıl önce yüzde 5 seviyesindeydi, şimdi yüzde 3,5 civarında. Borç/GSYİH oranımız yüzde 25’ler düzeyinde ve bu oran, gelişmekte olan birçok ülkeye göre oldukça düşük. Mali konsolidasyon, enflasyonla mücadelede Merkez Bankası’na destek için çok kritik.”

“Dış denge güçleniyor, cari açık daralıyor”

Türkiye’nin dış dengesinde gözle görülür bir iyileşme yaşandığını söyleyen Şimşek, “Geçen yıl cari açık GSYİH’nin yüzde 0,8’i seviyesindeydi. Altın hariç tutulduğunda kayda değer bir fazla oluştu. Bu yıl da açık yaklaşık yüzde 1,4 civarında kalacak. Altın hariç yine fazla verebiliriz. Yerli petrol ve doğal gaz üretimindeki artış bu dönüşümün en önemli unsuru” dedi.

Şimşek, büyüme oranının son iki yılda ortalama yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleştiğini, ancak yapısal dönüşümle birlikte “sürdürülebilir yüksek büyüme” patikasına yeniden dönüleceğini söyledi.

“Bankacılık sektörü güçlenecek, kötü dönem geride kaldı”

Bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, “Program başladığında bankaların piyasa değeri/defter değeri oranı 0,4’tü. Bugün 1’in üzerinde. Makro ihtiyati sadeleşme süreciyle para politikasının etkinliği arttı. En kötü dönem geride kaldı, bankacılık sektörü güçlenecek” dedi.

“Kadın istihdamını artıracak program yolda”

Türkiye’nin genç ve eğitimli nüfusuna dikkat çeken Şimşek, “Her yıl yaklaşık 930 bin üniversite, 430 bin teknik lise mezunu veriyoruz. Bu büyük bir potansiyel. Ancak kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37. OECD ortalaması yüzde 67. Bu farkı kapatmak için kreş desteği, esnek çalışma, babalık izni gibi uygulamaları içeren bir program başlattık” dedi.

“Bölgesel barış Türkiye’ye büyük fırsatlar getirecek”

Türkiye’nin stratejik konumunun bölgesel barış sürecinde önemli bir avantaj olduğunu belirten Şimşek, “ABD ve AB ile yeniden yakınlaşma içindeyiz. Başkan Trump’ın barış çabalarını takdir ediyoruz ve destekliyoruz. Suriye’de de kapsayıcı bir toplumun oluşacağına dair umut var. Bölgeye barış ve istikrar gelirse, Türkiye büyük ölçüde fayda sağlar” dedi.

Şimşek ayrıca, Türkiye’nin savunma sanayisinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçtiğini hatırlatarak, “Artık küresel ölçekte ilk 10 savunma ihracatçısı arasındayız. Avrupa’nın savunma açığını Türkiye kapatabilir” diye konuştu.

“Tüm göstergeler dezenflasyon için olumlu”

Genel görünümün olumlu olduğunu vurgulayan Şimşek, “Petrol fiyatları destekleyici, mali disiplin sürüyor, dış açık daralıyor. Tüm göstergeler dezenflasyon için olumlu bir şekilde hizalanmış durumda. Bu nedenle endişe edecek bir neden görmüyorum” ifadelerini kullandı.