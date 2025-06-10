Mevduat faizi liderliği aldı

Mayıs ayında, mevduat faizi (brüt), hem yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) hem de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) baz alındığında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Mevduat, Yİ-ÜFE’ye göre %0,86, TÜFE’ye göre ise %1,80 oranında yatırımcısına kazanç sağladı.

BIST 100 kaybettirdi

Aynı dönemde BIST 100 endeksi yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,53 oranında reel kayıp yaşattı. Dolar, Euro ve DİBS gibi araçlar da sınırlı getiri ya da kayıplar sundu.

Külçe altın uzun vadede öne çıkıyor

Üç aylık periyotta yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan araç ise külçe altın oldu. Altın, Yİ-ÜFE’ye göre %12,83, TÜFE’ye göre %13,00 oranında reel getiri sundu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi %10’un üzerinde kayıp yaşattı.

Altı aylık değerlendirmede de tablo değişmedi. Külçe altın; Yİ-ÜFE bazlı %19,84, TÜFE bazlı %16,85 reel getiriyle en çok kazandıran yatırım aracı olurken, BIST 100 endeksi bu dönemde de yatırımcısına en çok kaybettiren araç olarak dikkat çekti.

Yıllık kazançta külçe altın açık ara önde

Yıllık bazda yapılan değerlendirmede külçe altın, yatırımcısına Yİ-ÜFE’ye göre %37,32, TÜFE’ye göre ise %24,87 oranında reel getiri sağladı. Mevduat faizi yıllık bazda %16,38 (Yİ-ÜFE) ve %5,83 (TÜFE) oranlarında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yıllık bazda en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı: Yİ-ÜFE’ye göre %27,26, TÜFE’ye göre ise %33,85 oranında düşüş yaşandı.

TÜİK verileri, kısa vadede mevduatın, uzun vadede ise külçe altının yatırımcıların yüzünü güldürdüğünü ortaya koydu.