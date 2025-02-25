Açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürecinin devam ettiği ve mahkeme kararıyla 22 şirketin yönetimine TMSF kayyım olarak atandığı ifade edildi. Maydonoz Döner’in de bu şirketler arasında yer aldığı ve yeni yönetim kurulunun, 416 şubede ticari faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri aldığı vurgulandı. İş akışlarının sorunsuz şekilde devam ettiği kaydedildi.

Şirket, özellikle sosyal medya ve basında yayılan doğrulanmamış haberler ve dezenformasyonlara karşı, TMSF'nin resmi açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini de duyurdu. Ayrıca, online siparişler de dahil olmak üzere tüm şubelerde hizmetlerin devam ettiğine dair bilgi verildi.