Erkeklerde işsizlik oranı %6,5 olurken, kadınlarda %10,6 olarak belirlendi. Kadınlar arasında işsizlik oranı hâlâ yüksek seyrini koruyor.

İstihdam Artışı Dikkat Çekti

Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bine ulaştı. Bu artışla birlikte istihdam oranı %49,2’ye yükseldi. Cinsiyet bazında bakıldığında erkeklerde istihdam oranı %66,9, kadınlarda ise %31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücüne Katılım Oranı Yükseldi

İşgücü sayısı Mart ayında 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise %53,4 oldu. Bu oran erkeklerde %71,6, kadınlarda ise %35,7 düzeyinde kaldı.

Gençlerde İşsizlik %15,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı %15,1’e yükseldi. Erkek gençlerde bu oran %11 iken, kadın gençlerde %22,6’ya çıktı. Bu durum, özellikle genç kadınlar arasında istihdam sorununun devam ettiğine işaret ediyor.

Haftalık Çalışma Süresi Arttı

Mart ayında istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,3 saat artarak 43,7 saate yükseldi. Bu artış, ekonomik hareketliliğin iş gücü üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Atıl İşgücü Yüksek: %28,8

Her ne kadar işsizlik oranı düşüş gösterse de atıl işgücü oranı %28,8 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor. Bu oran, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsıyor. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı %17,9; işsiz ve potansiyel işgücünün birleşik oranı ise %20,1 olarak hesaplandı.

Mart 2025 verileri, Türkiye’de istihdamda olumlu bir tablo çizerken, özellikle gençler ve kadınlar açısından hâlâ çözüm bekleyen yapısal sorunlara işaret ediyor.