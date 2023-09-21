Balık av sezonunun 1 Eylül’de başlaması ile 21 gündür Marmara’da avlanan balıkçılar, suların halen sıcak olmasından dolayı balığın az çıktığını ifade ettiler. Marmara’da istedikleri randımanı yakalayamayan Tekirdağlı balıkçılar, rotalarını suların daha soğuk olduğu Karadeniz'e çevirdi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “1 Eylül’den itibaren balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini lüfer, palamut ve istavrit balığı tutarak geçiriyorlar. Fakat Süleymanpaşa’da bulunan büyük ‘gırgır’ tekne kaptanı arkadaşlarımız, faaliyetlerini Karadeniz’de gerçekleştiriyorlar. Karadeniz bu sene hamsiyle bereketli inşallah. Arkadaşlardan aldığımız duyumlara göre palamudun daha yeni yeni kendini göstermeye başladığını söylediler. Havaların biraz daha soğuması ile arkadaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler” dedi.

Pehlivanoğlu, “Marmara Denizi'nde havalar biraz sıcak olduğundan dolayı balık şu an açık denizde. Nasip olursa havaların soğumasıyla beraber bol hamsi ve lüfer balığından tüm vatandaşlarımız uygun ve taze balık yiyecekler” diye konuştu.