2021-2024 yıllarında ABB tarafından düzenlenen konserlerdeki harcamalarla ilgili “kamu zararı oluştuğu” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınmıştı. Yavaş, ABB Konferans Salonu’nda yaptığı açıklamada, geçmiş konserlerin denetlendiğini ve müfettiş raporlarının herhangi bir zarar tespit etmediğini belirtti.

Yavaş, bilirkişi heyetinin konuyla ilgisi olmayan kişilerden oluşturulduğunu vurgulayarak, “Medya bilirkişisi, gençlik ve spor ilçe müdür vekili, defterdarlık muhasebe uzmanı… Bu konularla ilgisi olmayan kişiler, kamu zararını açıklıyor. Oysa uzman kişiler bu işi yapmalıydı” dedi.

Konserlerin sahne kurulumu ve maliyetleriyle ilgili tartışmalara da değinen Yavaş, “Eğer işin maliyetine itiraz edilecekse, benzer firmalardan alınan fiyatlarla kıyaslama yapılmalı. Yüksek ücretler ödenmişse, ceza verilsin; aksi takdirde aklanmalı. Biz adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Operasyonun sabaha karşı yapıldığına dikkat çeken Yavaş, “Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ancak bu dosyada benimle ilgili bir şey yok. Gökçek ve ailesi yargılanmadan adaletten bahsedilemez” dedi.

Yavaş ayrıca, belediyenin milli bayramlar ve önemli günler için düzenlediği etkinliklerde harcanan bütçenin toplam bütçenin binde 4’ü olduğunu belirterek, “Yasa bize bu tür etkinlikleri yapma görevi veriyor. Biz milli günlerimizi kutlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Melih Gökçek dönemine ilişkin şikayetleri de hatırlatan Yavaş, “Bir festival için Avrupa’dan getirilen mankene 41 milyon ödendi. 55 dosyada bilirkişi raporu ile takipsizlik kararı verildi. Bizim şikayetlerimiz hep aynı bilirkişilere gitti; ancak bu raporlar bazen bizi suçlu göstermek için kullanıldı” ifadelerini kullandı.