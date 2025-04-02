Çiftçiler, yağışların ekili alanlara büyük fayda sağladığını belirterek, "Nisan yağmurları bizim için büyük önem taşıyor. Ürünlerimizin ihtiyaç duyduğu suyu doğal yollarla alması hem verimliliği artırıyor hem de toprağın mineral dengesini korumasına yardımcı oluyor. Üstelik yağışların afetsiz bir şekilde gerçekleşmesi bizim için ayrıca sevindirici" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, ilkbahar yağmurlarının özellikle üzüm bağları ve meyve bahçeleri için hayati önem taşıdığını vurgularken, Manisa genelinde sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Yağışların kontrollü ve düzenli bir şekilde sürmesi halinde, bölgedeki tarımsal üretime olumlu katkı sunacağı ifade ediliyor