Kahramanmaraş depremlerinden büyük bir yıkım yaşanan Malatya’daki 4 ilçeden biri olan Akçadağ’da 9 Haziran’da TOKİ tarafından temeli atılan 316 kalıcı konut inşaatında 139 günde yüzde 60 fiziki tamamlanmaya ulaşıldı.

İlçeye bağlı Başpınar Mahallesi Dikendede mevkiinde yapımı hızla süren konutların 2024’ün ilk aylarında hak sahiplerine teslim edilmesi beklenirken, yakın bir zamanda bölgede 2. Etap konutları için de çalışmalara başlanılacağı öğrenildi.



“İnşaat seviyesi 60’larda”

İlçede yapımı devam eden 316 kalıcı konutun 2024’ün ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslim edileceğini kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, ”Malatya’mızda 6 Şubat depremlerinde ciddi bir etkilenme alanı oluşmuştu. Daha sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hızlıca kalıcı konutlarımızın temelleri atıldı. Akçadağ’ımızda ise inşasına başlanılan konutların tamamlanmasına çok az bir süre kaldı. İnşaat seviyesi 60’larda bunu büyük bir mutlukla söylüyorum çünkü alanı adım adım gezerek çalışmaları yerinde gördüm“ dedi.



“130 bin 419 bağımsız bölüm yapılacak”

Kent genelinde sürdürülen kalıcı konut ve köy evlerindeki çalışmalara dair de bilgiler aktaran Ölmeztoprak, ”Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca Malatya’mıza toplamda 77 bin 717 afet konutu, 25 bin 302 köy evi, 27 bin 400 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 130 bin 419 bağımsız bölüm yapılacağı bilgisi şehrimiz için umut verici bir bilgi. Devam eden çalışmaların tamamlanarak 2024’ün ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslimi edilecek konutların sayısı da ciddi bir noktaya ulaşmış durumda. Köy evleri konusundaki çalışmalar da büyük bir hızla devam ediyor. Hak sahipliği netleştikçe konut sayısındaki artışlar yapılan ihalelerle hızla artacaktır. Akçadağ’ımızda 316 kalıcı konutun yapımı devam ediyor ve inşaat seviyesi ise yüzde 60’lara ulaşmış durumda. İçerisinde sağlık ocağı, ibadethane, okul ve park alanlarında yer alacağı bölgenin altyapı noktasındaki çalışmaları da sürüyor. İnşallah 2024’ün ilk çeyreğinde teslimatlar da büyük bir hızla yapılmaya başlanılacak” diye konuştu.