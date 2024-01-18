Gazeteci-Yazar merhum Mahmut Tunaboylu, doğumunun 70. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Anma programına Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Karalar ve Taner Şimşek ile meslektaşları katıldı.

Tunaboylu ailesinin de hazır bulunduğu program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Duanın ardından Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu’nun kabrine ailesi ve sevenlerince karanfil bırakıldı.

’Mahmut Tunaboylu eserleri ile yaşıyor’

Anma programına katılanlara hitaben kısa bir konuşma yapan Cemiyet Başkanı Şevket Erzen, “Mahmut Tunaboylu eserleriyle yaşıyor” dedi.

Herkesin bir gün hayata veda edeceğini belirten Şevket Erzen, “Önemli olan iyilikle hatırlanmak. Umarız bizler de öldükten sonra iyilikle anılanlardan oluruz” diyerek Mahmut Tunaboylu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine sabır diledi.

Anma programı yapılan konuşma ve duaların ardından sona erdi.

’Mahmut Tunaboylu kimdir’

Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu, 18 Ocak 1954 tarihinde Çorum’da doğdu.

Orta öğreniminin ardından gazeteciliğe başladı. Yaygın basın ve mahalli gazeteler ile yerel televizyonlarda görev yapan Tunaboylu, 1980 yılından itibaren radyo için oyun yazmaya başladı. Tunaboylu’nun yazdığı oyunlar, TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları ile KKTC Bayrak Radyosu’nda yayımlandı. Roman, oyun ve senaryo dallarında 14 ödül alan Tunaboylu’nun 9’u ödüllü 10 kitabı yayımlandı.

31 Aralık 2002 tarihinde 48 yaşında hayatını kaybeden Tunaboylu, evli ve 2 çocuk babasıydı.