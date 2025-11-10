Baydar’ın avukatı tarafından mahkemeye yapılan başvuruda, partiden ihraç kararının müvekkile yazılı olarak bildirilmediği ve bu süreçte savunma hakkının ihlal edildiği iddia edildi. Dilekçede ayrıca, Baydar’a savunma için gönderilen çağrı belgesinin usulüne uygun biçimde tebliğ edilmediği ve bu nedenle anayasal savunma hakkının engellendiği belirtildi.

Mahkeme, dosya üzerindeki incelemesini tamamladıktan sonra ihtiyati tedbir talebini kabul etti. Buna göre, CHP tarafından verilen kesin ihraç kararının uygulanması tedbiren durduruldu.

Kararla birlikte, Metin Lütfi Baydar’ın parti üyeliğine ilişkin işlemler geçici olarak askıya alınmış oldu. Dava sürecinin ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.

Baydar’dan İlk Değerlendirme Bekleniyor

CHP’den iki dönem milletvekilliği yapan Metin Lütfi Baydar’ın, mahkeme kararına ilişkin önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.