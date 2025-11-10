“Cumhuriyet Halk Partisi tertemizdir”

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, son günlerde bazı televizyon ve gazetelerde CHP’yi hedef alan açıklamalara tepki gösterdi. Gürsel Tekin, “Aziz İhsan Aktaş isimli şahıs, bir televizyon programında hem partimizin adını hem de yöneticilerimizin isimlerini zikrederek çok olumsuz ifadeler kullanmıştır. Bu şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tertemizdir, kimsenin gücü bu partinin kurumsal kimliğini kirletmeye yetmez” dedi.

Tekin, açıklamasında ayrıca, “Aslında bu adımı geçen hafta atmak istiyorduk ancak genel merkezden bir girişim olmadı. Bu nedenle sorumluluğu biz üstlendik. CHP’yi hedef alan hiçbir karalama kampanyasına sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Atatürk’ün emanetine sahip çıkacağız”

Konuşmasının başında, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci yıl dönümüne de değinen Tekin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve partimizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz. O’nun bize emanet ettiği Cumhuriyet’i ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni korumak, hepimizin en büyük sorumluluğudur. Bugün farklı siyasi görüşlerden milyonlarca insan Atatürk için gözyaşı döküyorsa, bunun nedenini hepimiz iyi düşünmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Kimse CHP’nin adını kirletemez”

CHP’yi “baba ocağı” olarak tanımlayan Gürsel Tekin, partinin kurumsal kimliğine yönelik saldırılara asla sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Kimse partimizin adını, değerlerini ya da yöneticilerini hedef alamaz. Bu tür söylemler karşısında yargı yoluna başvurarak gereğini yapacağız” dedi.