Osmangazi Belediyesi'nin Demirtaşpaşa ile Elmasbahçeler mahallelerinde düzenlediği Mahalle Şenliği, çocuklardan yetişkinlere her yaştan vatandaşı eğlence, müzik ve birbirinden renkli etkinliklerle buluşturdu.

Osmangazi Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü Mahalle Şenlikleri'nin yeni durağı Demirtaşpaşa ile Elmasbahçeler mahalleleri oldu. Komşuluk bağlarını güçlendirmek ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla Erhan Nasyalçın İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen şenliğe Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Burak İleri, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oyun alanları, atölyeler ve sahne etkinlikleriyle renklendirilen organizasyon, gün boyunca her yaştan katılımcıya keyifli anlar yaşattı.

Mahalle sakinleri şenliğin coşkusunu birlikte yaşadı

Şenlik alanına kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlenen çocuklar, enerjilerini atarken birbirinden renkli etkinliklerin tadını çıkardı. Yüz boyama etkinliğinde sevdikleri çizgi film karakterlerine dönüşen minikler, kendileri için hazırlanan rengarenk balonlarla mutluluklarını taçlandırdı. Gün boyunca çocukların neşesi etkinlik alanını renklendirirken, aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik çalışanlarından oluşan Temiz Orkestra, seslendirdiği sevilen şarkılarla şenliğe ayrı bir renk kattı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden mahalle sakinleri müziğin ritmine kapılırken, mesai arkadaşlığını sahneye taşıyan orkestra üyeleri performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Şenliğin finalinde sahnelenen görsel gösteriler ise geceye damga vurdu. Etkinlik alanını aydınlatan meşaleler etkileyici bir atmosfer oluştururken, gökyüzünü renklendiren havai fişek gösterisi vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Etkinlik boyunca doyasıya eğlendiklerini belirten çocuklar, kendilerine bu güzel günü yaşatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.