Antalya’nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi sakinleri tarafından, son zamanlarda bölgelerinde ve Türkiye genelinde artışı yaşanan madde bağımlılığına dikkat çekmek için "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek" adlı bir etkinlik düzenledi. Mahalle muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen programa diğer mahalle muhtarları, vatandaşların yanı sıra madde bağımlıların aileleri de katıldı.



“Uyuşturucu belası terörden daha tehlikeli”

Organizasyonda ilk olarak söz alan etkinlik yürütücüsü Kestel Mahalle Muhtarı Muhterem Şimşek, artan madde bağımlılığına karşı topladıklarını söyledi. Hükümet yetkililerine seslenen Şimşek, “Uyuşturucu yasası bu beladan bizi bir kurtarın, anneleri ağlatmayalım, babaları ağlatmayalım. Şu uyuşturucu belasından kurtarsınlar, anneleri, babaları, gençlerimiz yanmasın. Şu an bu uyuşturucu belası bana göre terörden daha tehlikeli. Uyuşturucuya kesinlikle kesinlikle ağır yaptırım olması lazım. Bunu bir an önce bitirilmesi lazım” dedi.



'Annemle beraber odamı kilitleyip yatıyorum' deyip ağladı

Madde bağımlısı bir gencin ablası Tuğçe Özen yaşadıkları zorlukları anlatırken etkinliğe katılan madde bağımlısı yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Madde bağımlısı aileleri de etkinlikte söz alarak uyuşturucu ile mücadelede destek istedi. Etkinlikte söz alan madde bağımlısı bir gencin ablası Tuğçe Özen, ailelerin çocuklarına destek olması gerektiğini söyledi. Özen, “Lütfen çocuklarınıza destek olun, siz onların elinden tutmazsanız hiç kimse tutmuyor. Korkmayın, utanmayın; ne için utanıyoruz ki, ne için yaşıyoruz, ne için varız? Ben kendi evimde kendi annemle beraber odamı kilitleyip yatıyorum. Bir anne, bir baba için ne kadar ağır bir şey” ifadelerini kullandı. Konuşma sırasında madde bağımlısı aileleri ise gözyaşlarına hakim olamadı.