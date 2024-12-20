Olayın ardından mağaza sahibi Eren Çağlar Niron, Kayın’ın art niyetli olmadığını anlayınca şikayetçi olmadı ve beklenmedik bir şekilde jest yaptı: Kayın’a, kırdığı camın arkasında uyuduğu yatağı hediye etti.

“İyilik Eden İyilik Bulur”

Mağaza sahibi Eren Çağlar Niron, yaşananlara olgunlukla yaklaşarak, “Bazı insanlar ‘Neden ödüllendiriyorsun?’ diye eleştirdi. Ama ben, iyilik edenin iyilik bulacağına inanan bir insanım. Gönlünüzü sevgiyle doldurun, iyilikle kazanın” ifadelerini kullandı. Bu tavrıyla takdir toplayan Niron, Kayın’dan bir ricada bulunarak, “Artık hiçbir yerin camını kırmadan, kendi evinde uyuyabilirsin. Bana söz ver, sana kötülük yapan birini affedeceksin” dedi.

“Bir Daha Cam Kırmayacağım”

Hediye edilen yatağı teslim alan İrfan Kayın ise, yaşananlardan ders çıkardığını belirterek, “Art niyetli bir insan değilim. O an kendimi evimde sandım. Allah kendisinden razı olsun. Bundan sonra cam kırma gibi bir şey yapmayacağım ve bana kötülük eden birini affedeceğim” diye konuştu. Kayın, evine astığı “Alkol tüm kötülüklerin anasıdır” yazısıyla poz vererek pişmanlığını dile getirdi.

Topluma Örnek Bir Yaklaşım

Bu ilginç olay, mağduriyetin iyilikle telafi edilmesi ve hoşgörünün gücünü göstermesiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İş yeri sahibinin affedici tutumu ve İrfan Kayın’ın yaşadıklarından ders çıkarması, olayın komik olduğu kadar düşündürücü bir mesaj da taşımasını sağladı.