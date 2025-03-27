Macron, Fransa’nın Ukrayna’ya olan desteğinin süreceğini vurgulayarak, "Biz Ukrayna’nın yanındayız ve yanında kalacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya’ya "Koşulsuz Ateşkes" Çağrısı

Macron, Ukrayna’nın savaşın sonlanması için 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini hatırlatarak, aynı adımı Moskova’dan da beklediklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya’nın saldırganlığının yalnızca küresel güvenliği değil, Avrupa’nın güvenliğini de doğrudan tehdit ettiğini belirtti. Ateşkesin kalıcı barış için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Macron, sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.

Türkiye’nin Karadeniz’deki Rolüne Övgü

Macron, Karadeniz’de yaşanan gelişmelere de değinerek, bölgedeki mevcut ateşkesin barış görüşmeleri için bir fırsat sunduğunu belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı, "Karadeniz’de uluslararası ticaret yollarını ve özellikle tahıl koridorlarını tehdit eden taraf Rusya’dır. Türkiye’nin bu konuda gösterdiği çabayı takdirle anıyorum. Türkiye, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Karadeniz’de özel bir rol üstleniyor" dedi. Macron, bölgedeki çatışmaların Avrupalılar veya başka taraflarca başlatıldığına dair söylemlerin gerçek dışı olduğunu vurguladı.

ABD ile Görüşmeler ve Yaptırımlar

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD ile yürütülen müzakereler sonucunda Rusya’nın ateşkesi kabul ettiğini, ancak sürecin başlaması için bazı ön koşullar öne sürdüğünü belirtti. Donald Trump’ın "güç yoluyla barış" anlayışını eleştiren Macron, "Tutarlı bir yaklaşım izlenmeli; dolayısıyla sürecin Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla başlaması söz konusu olamaz" dedi.

Ukrayna Ordusuna Yeni Destek Paketi

Fransa’nın Ukrayna’ya sağlayacağı 2 milyar Euro’luk yeni destek paketi, tanksavar Milan füzeleri, hava savunma sistemleri için MICA füzeleri, karadan havaya Mistral füzeleri, VAB tipi zırhlı araçlar, AMX-10 RC tankları ve çeşitli mühimmatları kapsıyor. Macron, Fransa’nın hâlâ Ukrayna’ya destek sağlayacak silah stoklarına sahip olduğunu ve Kiev ile ortak üretim projelerinin hızla devreye alınacağını da duyurdu.

Zelenski: "Avrupa Güvenliği İçin Daha Fazlası Yapılmalı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa’nın desteğine teşekkür ederek, "Avrupa güvenliği için çok şey yapılabilir ve yapılmalıdır" dedi. Kiev’in Mirage savaş uçaklarının sayısını artıracağını açıklayan Zelenski, savaşın çözümünde "güce dayalı diplomasinin" önemine dikkat çekerek, "Moskova’da güç dilinden başka bir dil anlaşılmıyor, bu bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Zelenski, yabancı askerlerin Ukrayna topraklarında konuşlanması olasılığına dair sorulara, "Bu mesele yarın çözülebilir ya da en azından tartışılabilir" diyerek bu konunun hala masada olduğunu ima etti. Ukrayna lideri, Fransa ile olan iş birliğinin her geçen gün daha da güçleneceğini vurguladı.