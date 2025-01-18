“Lübnan Umudun Sembolü”

Resmi temaslar için Lübnan’a gelen Macron, Cumhurbaşkanı Aoun ile yaptığı görüşmede Lübnan’ın mevcut krizlerden kurtulması için kapsamlı desteklerin gerekliliğine vurgu yaptı. Basın toplantısında konuşan Macron, “Kış ortasında bir bahar doğdu. Ve siz bu umudun sembolüsünüz” ifadeleriyle, Aoun’a olan desteğini dile getirdi.

Macron, Paris’te düzenlenecek uluslararası konferansla Lübnan’ın altyapısının iyileştirilmesi ve yeniden inşa çalışmaları için gerekli finansmanın toplanacağını açıkladı.

Ateşkes ve Bölgesel Kontrol Vurgusu

Fransız Cumhurbaşkanı, bölgede istikrarın sağlanması için ateşkes anlaşmasının uygulanmasının önemine dikkat çekti. Macron, 26 Ocak’a kadar şu adımların hızlandırılması gerektiğini belirtti:

İsrail’in Güney Lübnan’dan çekilmesi

Hizbullah’ın Litani Nehri’nin kuzeyine konuşlanması

Lübnan ordusunun, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) ile birlikte bölgede kontrolü sağlaması

Paris Konferansı Beklentisi

Macron’un açıklamaları, Lübnan’ın yaşadığı ekonomik kriz ve altyapı sorunlarının uluslararası arenada daha fazla gündeme taşınması gerektiğine işaret ediyor. Düzenlenecek konferansın, Lübnan’ın yeniden inşa süreci için kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Uluslararası toplumun bu çağrıya nasıl yanıt vereceği ve Lübnan için sunulacak desteklerin kapsamı, önümüzdeki süreçte netleşecek.