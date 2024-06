NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Stoltenberg ve Orban ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider tarafından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Orban, görüşmede Macaristan ile NATO arasındaki ilişkileri ele aldıklarını söyledi. Macaristan'ın Rusya- Ukrayna Savaşına bakışının NATO üyelerinin çoğunluğundan farklı olduğunu ve bu görüşlerini açıkça ifade edebildikleri için Genel Sekreter Stoltenberg'e müteşekkir olduklarını vurgulayan Orban, “Özellikle de yeni yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri değerlendirildiğinde burada verilen en önemli karar; savaş veya barışa dair karardır. Macar seçmenler, Macaristan hükümetine NATO dahilinde veya haricinde savaşa girmeme ve savaşa dahil olmama konusunda yetki verdi” ifadelerini kullandı.



Orban: “Gereken her konuda garanti aldık”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orban, Macaristan'ın NATO tarafından Ukrayna konusunda adım atmaya zorlanmayacağının nasıl garanti edilebileceği yönündeki sorusuna “İki garantimiz var. Biri Macaristan hükümeti, diğeri de bu yaklaşım konusunda herhangi bir problemi olmadığını açıkça ifade eden NATO Genel Sekreteri. Macaristan hükümeti, Ukrayna-Rusya Savaşı konusunda oldukça net bir duruşa sahip. Çocuk değiliz. İllüzyonların peşinden koşmaya değmez. Bu oldukça zorlu bir siyasi mesele. Rusya'nın gerçekleştirdiği işgal, küresel politikada da birçok sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. Burada uygun cevaplar bulmak kolay değil” dedi.

Macaristan'ın ilerleyen zamanlarda acil kararlar vermesi gereken zamanlar olacağını ve Macaristan'ın savaşa ilişkin tutumunu ilgilendiren bu kararların ilerleyen zamanlarda alınacağını vurgulayan Orban, “Zaman geldiğinde o kararı ben vereceğim. NATO'nun kuruluş belgeleri, bölge dışı operasyonlar ve bunlara katılım konusunda yalnızca gönüllülüğün esas alındığını açıkça belirtiyor. Bu hak, Genel Sekreter tarafından da defalarca net bir şekilde garanti edilmiştir. Bu nedenle de Macaristan'ın önümüzdeki muhtemel zor zamanlarda manevra alanı olacak” yanıtını verdi.



“NATO toprakları dışındaki askeri operasyonlara katılmak zorunda olmadığımız garanti edildi”

Stoltenberg ile görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlandığını ifade eden Orban, Macaristan'ın diğer 31 üye ülkenin Ukrayna'ya yönelik kararlarına uymak istemediğini ve bu kararlara uyamayacağını açıkça belirttiğini ifade etti. Orban, “Bugün bize Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO toprakları dışındaki askeri operasyonlara katılmak zorunda olmadığımız garanti edildi. Macaristan, bu savaşı finanse etmeyecek ve personel sağlamayacak. Ayrıca, Macaristan toprakları bu savaşa herhangi bir katılım için kullanılmayacak. Gereken her konuda garanti aldık. Bu çok zor ama yapıcı bir görüşme oldu. Bu anlaşma için kendisine teşekkür etmek istiyorum” dedi.



Stoltenberg: “Orban, Ukrayna'ya yönelik NATO çabalarına katılmayacaklarını açık bir şekilde ifade etti”

Orban ile Ukrayna'daki durumu konuştuklarını ifade eden Stoltenberg, Başbakan Orban'ın Ukrayna'ya yönelik NATO çabalarına katılmayacaklarını açık bir şekilde ifade ettiğini söyledi. Stoltenberg, “Bu pozisyonu kabul ediyorum ve Başbakan ile Macaristan'ın Ukrayna'ya desteğe katılmama konusunda anlaştığımız için memnunum. Hiçbir Macar personel bu faaliyetlere katılmayacak ve Macaristan fonları bu çabaları desteklemek için kullanılmayacak. Aynı zamanda, Başbakan bana Macaristan'ın, diğer müttefiklerin Ukrayna'ya mali yardımına yönelik çabalara da karşı çıkmayacağı konusunda teminat verdi. Macaristan'ın tüm NATO taahhütlerini eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğini teyit etti” ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın pozisyonuna saygı duyduklarını ifade eden Stoltenberg, NATO'nun kuruluş ilkelerindeki asli sorumluluklar, ortak savunma ve güvenlik garantilerine bağlı kalındığı müddetçe NATO'nun bütün misyon ve operasyonlarına katılmanın zorunlu olmadığını belirtti. Stoltenberg, “Bugün Başbakan Orban'la Macaristan'ın Ukrayna'ya finansal destek taahhüdü konusunda diğer müttefikleri bloke etmeyeceği ve NATO'nun Ukrayna'ya desteğin koordinasyonunda öncü rol üstlenmesine izin vereceği, ancak aynı zamanda Macaristan'ın bu faaliyetlerin bir parçası olmayacağının kabul edilmesi noktasında anlaşmaya vardık. Bu yaklaşımın işe yarayacağını düşünüyorum. NATO liderleri Washington'da bir araya geldiğinde bu konuda bir anlaşmayı sonuçlandırabileceğimizden eminim” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun asli görevinin savaşı körüklemek değil savaşı engellemek olduğunu vurgulayarak “75 yıldır olduğu gibi Moskova veya başka bir potansiyel düşmanın kapasitemiz ve her müttefiki koruma konusundaki kararlılığımız konusunda yanlış hesaplar içine düşmemesi için caydırıcılık ve güçlü kolektif savunma sağlamak için çaba gösteriyoruz” dedi.