Bakanlık, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunduğu dilekçede, şarkının içeriğinin kamu düzeni ve genel sağlığa aykırı olduğunu ileri sürdü.

Bakanlık açıklamasında, şarkı sözlerinin aile kurumuna zarar verme riski taşıdığı, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği ve toplumda infiale yol açabileceği vurgulandı.

Başvuruya gerekçe olarak vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları şikâyetler de gösterildi. Şikâyetlerde şarkının, “Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı” bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık, mahkeme kararının ardından erişim engelinin uygulanması için sürecin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletilmesini talep etti.

Şarkının sözleri şöyle:

Canıma yetti belalı bekarlık



Yanmalı hangisine?



Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı



Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı



O cici toy bebe onun nesine?



Diyo' şeytan 'Üstüne atla da'



'Sal kuşu hanesine'

Yanıma yatmalı, beni de katmalı



Çiğnediği sakızın nanesine



Diyo' şeytan 'Üstüne atla da'



'Sal kuşu hanesine'

Canım ister soysunlar beni



Onla bi' yastığa koysunlar



Perperişan bulsunlar beni



İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte



Kalmaz bu muallakta



Kara sevdam, dönmek yok



İsterse topa koysunlar