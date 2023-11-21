GÜRDESAN yetkililerinin ‘size para mara yok, provokatörler’ ithamlarıyla karşı karşıya kaldıklarını iddia eden kalabalık, sorunun çözümüne ilişkin yetkilerden yardım istedi.



Yalova’da faaliyet gösteren gemi ekipmanları üretiminin yapıldığı GÜRDESAN tersanesinin taşeron işçi ve firma sahipleri 3 aydır maaş alamadıklarını iddia ederek firmayı protesto etti. GÜRDESAN yetkililerinin kendilerini oyaladıklarını belirten işçi ve firma sahipleri bugün gittikleri tersaneden içeriye alınmadı. Bunun üzerine Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren başka bir GÜDRESAN tersanesine giden kalabalık yetkililerin ‘size para mara yok, provokatörler, gidin kendi patronunuzdan isteyin’ ithamlarıyla karşı karşıya kaldığını iddia etti. Maaş alamadıkları gerekseyişe evini geçindiremeyen işçiler ile vergi borcunu ödeyemediği sebebiyle haciz gelen taşeron yetkilileri mağdur olduklarını dile getirdi. Jandarma ekiplerinin kontrolünde, kalabalık sloganlar eşliğinde GÜRDESAN’ı protesto etti. İşçilerin sözcü seçtiği, taşeron firma sahipleri açıklama yaparken, sorunun çözümüne ilişkin yardım istedi.



“3 aydan beri bizi oyalıyor 1 kuruş para aldığımız yok”

Yalova’daki tersaneden geldiğini ve maaş alamadıklarını söyleyen Taşeron firma sahibi Yusuf Aktaş, “3 aydan beri GÜRDESAN tersanesinde çalışıyoruz, 3 aydan beri GÜRDESAN tersanesi bizi ‘bugün yarın, bugün yarın’ deyip oyalıyor, 3 aydan beri. Artık yeter buramıza kadar geldi. Ev kirası veremiyoruz çocuğa bez alamıyoruz, başka dertlerimiz var. Buradaki arkadaşlarımız toplandı, sabah 6’da kalktık buraya tersaneye geldik, adam bize ‘bugün paranızı vereceğim, yarın paranızı vereceğim’ diyerek 3 aydan beri bizi oyalıyor, 1 kuruş para aldığımız yok. Tersane firma sahipleri de burada kimse 1 kuruş para alamadı. GÜRDESAN fabrikasının sahipleriyle görüşmeye geldik, İsmail Gürsoy ile konuşmaya geldik. Adam geldi bize ‘size para mara vermiyorum, provokatör’ dedi. ‘İşçinin alın terine değer veriyorum’ dedi fakat 1 kuruş para vermedi. Sabahtan beri burada bekliyoruz kimse bizi muhatap alıp cevap veremiyor. Yüzümüzü bile bakmıyorlar herkes ekmek parasına emeğinin derdine düşmüş çoluğunu çocuğunu bırakıp gelmiş buraya. 5 kuruş para almıyoruz, kimsede bizi muhatap alıp görüşmüyor burada. Bize biraz yardımcı olsun, inşallah medya biraz bize yardımcı olur da alın terimizin, ekmek paramızı karşılarız. Milli İstihbarat Teşkilatına, askeriyeye gemiler yapıyorlar bir sürü işler yapıyorlar ama çıkıyorlar karşımıza ‘ 1 kuruş para vermem, param mara yok size’ diyorlar” ifadelerini kullandı.



“3 buçuk trilyon borcum var ne için, bunlar ödeme yapmadıkları için”

Mağdur olduğunu dile getiren Taşeron firma sahibi İsmail Yaman, “Başladığımdan 5-6 ay sonra para sıkıntılarını yaşamaya başladım ‘düzelteceğiz’ dediler. Hiçbir şekilde doğru düzgün ödeme yapmadılar. Eksik ödeme yapa yapa bizi bu hale getirdiler. Benim şu anda vergi dairesine, maliyeye 3 buçuk trilyon borcum var ne için, bunlar ödeme yapmadıkları için. İşçilerin ödemişini yaptım vergi dairesini beklettim, şuanda vergi dairesi benim peşimde tüm hesaplarıma bloke koyacak bunların yüzünden. Birde utanmadan çıkıyor ‘ben para ödedim’ diyor. Bizi defalarca yalan söyleyerek kandırıyor, 1 haftaya 10 gün sonra sırf mahkemeye gitme demek için, işçi arkadaşların alacaklarını kısa sürede ödeyebilmek için katlanıyoruz. En sonunda bizi mahkemeye götürmek istiyor. Türkiye’deki mahkemeler kaç sene sürüyor, 1 sene sürecek bu arkadaşlar nasıl dayanacak?. Ben para ödemeden bu arkadaşların mağduriyetini nasıl gidereceğim. Bunların hepsi ev geçindiriyor, ev borcu var. Devlet elektrik borcu olunca bunların tepesine sarılıyor, ama niye buna sarılmıyor. ‘Bu adamların parasını ödemiyorsun onlar da, elektrik paralarını ödeyemiyor’ demiyor. Bunlarda da bir ceza versinler, benim ödemediğim cezamdan dolayı o kadar cezam var. Cezalarımı ödeyecek mi? ödemeyecek, niye ben kazandığımdan buna kazandırıyorum. Eşimin, çocuğumun biriktirdiği parayı işçilere para ödemek için kullandım. Kredi çektim işçilerin parasını ödedim, ben GÜRDESAN’dan büyük müyüm ?, demek ki büyüğüm. GÜRDESAN nedir, hiçbir şey eğer adam olsaydı bu adamları buraya getirmezdi. Ben GÜRDESAN’dan büyüğüm ki bu adamlara mahcup olmamak için kredi çekip ödedim” diye konuştu.