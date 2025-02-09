Aidatlar Kira Bedellerini Aşıyor

Lüks konut projelerinin sayısının hızla arttığı şehirlerde, özellikle sosyal tesisler ve çeşitli imkanlar sunan sitelerde aidatlar önemli bir bütçe gereksinimi haline geldi. Bu artış, aidatların neredeyse kiralarla yarışmasına sebep oldu. Pandemi sonrası, özellikle son 4-5 yıl içinde aidatlarda ciddi bir yükselme görüldü ve bu durum, sakinler için önemli bir sorun haline geldi.

İcra Takiplerinde Artış

Sayıları giderek artan aidat davaları, kira davalarıyla yarışır hale geldi. Site yönetimleri, ödenmeyen aidatlar nedeniyle sakinlere ve kiracılara karşı icra takibi başlatmakta, aynı şekilde ev sahipleri de kiracılarından alacaklarını tahsil edebilmek için yasal işlem başlatıyor. Bu durum, aidat alacaklarına ilişkin dava ve icra dosyalarının, kira alacaklarına ilişkin dosyalarla benzer düzeye gelmesine yol açtı.

Orta Sınıfın Yükü Artıyor

Özellikle orta sınıf gelir grubundaki vatandaşların yaşadığı bölgelerde, aidatların arttığı ve bunun ödeme güçlüğü yarattığı gözlemleniyor. Aidatlar, yüksek enflasyon ve artan giderlerle birlikte hızla yükselirken, özellikle kiracıların en fazla sorun yaşadığı rezidanslarda bu problemin giderek daha fazla hissedildiği belirtiliyor. Kiracılar için özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, aidatın kira bedelini geçemeyecek olması.

İstanbul'da Yoğunlaşan Mahkemelik Durumlar

İstanbul'da, aidatlarla ilgili davaların en yoğun görüldüğü ilçeler arasında Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt ve Anadolu Yakası'ndaki Çekmeköy öne çıkıyor. Bu ilçelerde, site ve rezidans sayısının fazla olması nedeniyle aidat sorunları da daha belirgin hale geliyor.

Kiracılar İçin Hukuki Uyarılar

Ödenmeyen aidatlar nedeniyle başlatılan icra takiplerinde, aidat borçluları yedi günlük itiraz süresi içinde itiraz edebilir. Ancak itirazın haksız olması durumunda, icra takibi devam ederken borçlu, ek masraflar ve icra inkar tazminatını ödemek zorunda kalabilir. Kiracılar için önemli bir husus da, ödenmesi gereken aidat tutarının kira bedelini geçememesi. Bu durumda kiracılar, haksız talebe karşı bilinçli bir şekilde itiraz edebilir.

Lüks sitelerdeki aidat krizinin, hem site sakinlerini hem de kiracıları zor duruma soktuğu, aynı zamanda hukuk sisteminde de yoğun bir iş yükü oluşturduğu belirtiliyor. Hem site yönetimlerinin hem de sakinlerin, aidatların doğru bir şekilde hesaplanması ve adil bir çözüm bulunması adına daha fazla dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor.