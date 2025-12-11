Bakan Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 29’uncu Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada sendikal faaliyetlerin, üçlü yapıdan oluşan çalışma hayatı için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Hepimizin ortak hedefi vatandaşlarımızın huzur ve refahını sağlamak”

Küresel belirsizliklerin hakim olduğu dönemde Türkiye’nin güçlü bir dayanıklılık sergilediğini söyleyen Işıkhan, pandemi, krizler ve afetlere rağmen Türkiye’nin büyüme yolculuğuna devam ettiğini ifade etti.

Işıkhan, “Sosyal diyalogun hakim olduğu bir çalışma hayatıyla tüm engelleri aşmaya devam edeceğiz. Milli kalkınma hedeflerimizi başarıyla menzile ulaştırmak, vatandaşlarımızın huzurunu ve refahını artırmak hepimizin ortak hedefidir” dedi.

“İşçiler ve işverenlerle birlikte hareket ederek hedeflere ulaşabiliriz”

Çalışma hayatının tüm taraflarının desteğini önemsediklerini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hedeflere işçilerle, işverenlerle birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Çalışanlarımızın alın teri, işverenlerimizin adil tutumu ve sosyal paydaşların uzlaşmacı yaklaşımlarıyla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum.”

SGK aracılığıyla işverenlere yönelik desteklerin artırıldığını, İŞKUR üzerinden ise iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için yeni programların devreye alındığını dile getiren Işıkhan, daha adil ve daha müreffeh bir çalışma hayatı için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“Türkiye’yi dünyanın üretim üslerinden biri haline getirmekte kararlıyız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda istihdam, üretim ve ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını belirten Bakan Işıkhan, “İşverenlerimizin aldığı inisiyatifler ve devletimizin sağladığı desteklerle Türkiye’yi dünyanın en önemli üretim üslerinden biri haline getirmekte kararlıyız” dedi.

Genel kurul; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve TİSK üyelerinin katılımıyla devam etti. Program, Bakan Işıkhan’ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasıyla sürdü.