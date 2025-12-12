Yapay zekâdan finans dünyasına, siyasetten medya devlerine uzanan listede, kadınların kritik karar mekanizmalarındaki yükselişi yeniden dikkat çekti.

Kadınlar küresel dönüşümün merkezinde

Forbes’un 2025 araştırmasına göre kadınlar, yapay zekâ yatırımlarından tedarik zinciri güvenliğine, savunma sanayisinden finansal mimariye kadar dünyanın yeniden şekillendiği alanlarda belirleyici rol üstleniyor. Ancak buna rağmen, en üst karar pozisyonlarına erişimin hâlâ sınırlı olması, küresel güç dağılımındaki eşitsizliği ortaya koyuyor.

S&P 500 teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına yılda 400 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı günümüzde, bu sermayeyi yöneten kadınların etkisi tarihte hiç olmadığı kadar güçlü hâle geldi.

Teknoloji sektöründe kadın etkisi büyüyor

Yapay zekâ devriminin kalbinde yer alan kadın yöneticiler, sadece şirket stratejilerini değil, küresel yapay zekâ hızını da belirliyor.

AMD CEO’su Lisa Su, Nvidia CFO’su Colette Kress, Alphabet yöneticisi Ruth Porat ve Microsoft CFO’su Amy Hood, toplamda 8 trilyon doları aşan piyasa değeri olan dev şirketlerin finansal ve stratejik geleceğini yönetiyor.

Yapay zekâ alanında ilk kez milyarder olan Anthropic Başkanı Daniela Amodei ve OpenAI CFO’su Sarah Friar, AI ekonomisindeki yükselişin yeni yüzleri olarak listede yer aldı.

Siyasette güç dengelerini değiştiren kadın liderler

Dünyanın en büyük 25 ekonomisinden yalnızca üçü kadınlar tarafından yönetilse de bu liderlerin bulunduğu noktalar küresel jeopolitik için kritik bir öneme sahip.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi , ülkesinin ilk kadın başbakanı olarak listeye 3. sıradan girdi.

Avrupa’nın kaderini etkileyen kriz yönetiminde Ursula von der Leyen ve Christine Lagarde zirvenin ilk iki sırasına yerleşti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kuzey Amerika üretim dönüşümünün merkezinde yer alıyor.

Finansta kadın otoritesi

Citi CEO’su Jane Fraser, DBS CEO’su Tan Su Shan, Banco do Brasil CEO’su Tarciana Medeiros ve daha birçok finans lideri, küresel sermayenin akışını belirleyen kararlarıyla listede öne çıkan isimler oldu.

Kültürel güç ekonomiyle birleşiyor

Bu yıl listeye ilk kez giren Kim Kardashian, moda markası Skims’i küresel dev hâline getirerek kültürel etkinin ekonomik güce nasıl dönüştüğünü gösterdi.

Netflix’in K-Pop Demon Hunters ekibi ise dünyanın en geniş hayran topluluklarından birini temsil ederek listeye 100. sıradan giriş yaptı.

Forbes’un açıkladığı 2025 Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listesinde hiçbir Türk isim yer almıyor. Liste; siyaset, finans, teknoloji, medya ve iş dünyasında küresel etki üreten kadınlardan oluşsa da Türkiye’den bir temsilcinin bulunmaması dikkat çekiyor.

Forbes 2025 – Dünyanın En Güçlü 100 Kadını (Tam Liste)