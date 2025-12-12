Yapay zekâdan finans dünyasına, siyasetten medya devlerine uzanan listede, kadınların kritik karar mekanizmalarındaki yükselişi yeniden dikkat çekti.

Kadınlar küresel dönüşümün merkezinde

Forbes’un 2025 araştırmasına göre kadınlar, yapay zekâ yatırımlarından tedarik zinciri güvenliğine, savunma sanayisinden finansal mimariye kadar dünyanın yeniden şekillendiği alanlarda belirleyici rol üstleniyor. Ancak buna rağmen, en üst karar pozisyonlarına erişimin hâlâ sınırlı olması, küresel güç dağılımındaki eşitsizliği ortaya koyuyor.

S&P 500 teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına yılda 400 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı günümüzde, bu sermayeyi yöneten kadınların etkisi tarihte hiç olmadığı kadar güçlü hâle geldi.

Teknoloji sektöründe kadın etkisi büyüyor

Yapay zekâ devriminin kalbinde yer alan kadın yöneticiler, sadece şirket stratejilerini değil, küresel yapay zekâ hızını da belirliyor.
AMD CEO’su Lisa Su, Nvidia CFO’su Colette Kress, Alphabet yöneticisi Ruth Porat ve Microsoft CFO’su Amy Hood, toplamda 8 trilyon doları aşan piyasa değeri olan dev şirketlerin finansal ve stratejik geleceğini yönetiyor.

Yapay zekâ alanında ilk kez milyarder olan Anthropic Başkanı Daniela Amodei ve OpenAI CFO’su Sarah Friar, AI ekonomisindeki yükselişin yeni yüzleri olarak listede yer aldı.

Siyasette güç dengelerini değiştiren kadın liderler

Dünyanın en büyük 25 ekonomisinden yalnızca üçü kadınlar tarafından yönetilse de bu liderlerin bulunduğu noktalar küresel jeopolitik için kritik bir öneme sahip.

  • Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ülkesinin ilk kadın başbakanı olarak listeye 3. sıradan girdi.

  • Avrupa’nın kaderini etkileyen kriz yönetiminde Ursula von der Leyen ve Christine Lagarde zirvenin ilk iki sırasına yerleşti.

  • Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kuzey Amerika üretim dönüşümünün merkezinde yer alıyor.

Finansta kadın otoritesi

Citi CEO’su Jane Fraser, DBS CEO’su Tan Su Shan, Banco do Brasil CEO’su Tarciana Medeiros ve daha birçok finans lideri, küresel sermayenin akışını belirleyen kararlarıyla listede öne çıkan isimler oldu.

Kültürel güç ekonomiyle birleşiyor

Bu yıl listeye ilk kez giren Kim Kardashian, moda markası Skims’i küresel dev hâline getirerek kültürel etkinin ekonomik güce nasıl dönüştüğünü gösterdi.
Netflix’in K-Pop Demon Hunters ekibi ise dünyanın en geniş hayran topluluklarından birini temsil ederek listeye 100. sıradan giriş yaptı.

Forbes’un açıkladığı 2025 Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listesinde hiçbir Türk isim yer almıyor. Liste; siyaset, finans, teknoloji, medya ve iş dünyasında küresel etki üreten kadınlardan oluşsa da Türkiye’den bir temsilcinin bulunmaması dikkat çekiyor.

Forbes 2025 – Dünyanın En Güçlü 100 Kadını (Tam Liste)

  1. Ursula von der Leyen – President, European Commission

  2. Christine Lagarde – President, European Central Bank

  3. Sanae Takaichi – Prime Minister, Japan

  4. Giorgia Meloni – Prime Minister, Italy

  5. Claudia Sheinbaum – President, Mexico

  6. Julie Sweet – Chair & CEO, Accenture

  7. Mary Barra – CEO, General Motors

  8. Jane Fraser – Chair & CEO, Citi

  9. Abigail Johnson – Chairman & CEO, Fidelity Investments

  10. Lisa Su – CEO, AMD

  11. MacKenzie Scott – Philanthropist, Yield Giving

  12. Ruth Porat – President & CIO, Alphabet

  13. Melinda French Gates – Founder, Pivotal Philanthropies Foundation

  14. Gail Boudreaux – CEO, Elevance

  15. Ana Patricia Botín – Executive Chairman, Santander

  16. Amy Hood – EVP & CFO, Microsoft

  17. Kristalina Georgieva – Managing Director, IMF

  18. Tarciana Paula Gomes Medeiros – President & CEO, Banco do Brasil

  19. Catherine MacGregor – CEO, ENGIE

  20. Gwynne Shotwell – President & COO, SpaceX

  21. Taylor Swift – Musician

  22. Laurene Powell Jobs – Founder, Emerson Collective

  23. Gunjan Kedia – President & CEO, U.S. Bank

  24. Nirmala Sitharaman – Minister of Finance, India

  25. Kathryn McLay – CEO, Walmart International

  26. Carol Tomé – CEO, UPS

  27. Phebe Novakovic – CEO, General Dynamics

  28. Marianne Lake – CEO, Consumer & Community Banking, JPMorganChase

  29. Tan Su Shan – CEO, DBS

  30. Oprah Winfrey – Entrepreneur & Philanthropist

  31. Sarah London – CEO, Centene

  32. Sandy Ran Xu – CEO, JD.com

  33. Beyoncé Knowles-Carter – Musician

  34. Ho Ching – Chair, Temasek Trust

  35. Dana Walden – Co-Chairman, Disney Entertainment

  36. Thasunda Brown Duckett – CEO, TIAA

  37. Colette Kress – EVP & CFO, NVIDIA

  38. Kathy Warden – Chairman, President & CEO, Northrop Grumman

  39. Rachel Reeves – Chancellor of the Exchequer, UK

  40. Mary Callahan Erdoes – CEO, Asset & Wealth Management, JPMorganChase

  41. Susan Li – CFO, Meta

  42. Estelle Brachlianoff – CEO, Veolia

  43. Jennifer Piepszak – COO, JPMorganChase

  44. Janet Truncale – Global CEO, EY

  45. Adena Friedman – Chair & CEO, NASDAQ

  46. Lynn Martin – President, NYSE Group

  47. Julie Gao – CFO, ByteDance

  48. Amanda Blanc – CEO, Aviva

  49. Margherita Della Valle – CEO, Vodafone

  50. Sarah Friar – CFO, OpenAI

  51. Wang Laichun – Co-Founder & Chairwoman, Luxshare-ICT

  52. Gina Rinehart – Executive Chairman, Hancock Prospecting

  53. Michele Bullock – Governor, Reserve Bank of Australia

  54. Judy Faulkner – Founder & CEO, Epic Systems

  55. Yie-Hsin Hung – President & CEO, State Street Investment Management

  56. Tricia Griffith – President & CEO, The Progressive

  57. Donna Langley – Chairman, NBCUniversal Entertainment

  58. Shemara Wikramanayake – CEO & Managing Director, Macquarie Group

  59. Vicki Hollub – President & CEO, Occidental Petroleum

  60. Bela Bajaria – Chief Content Officer, Netflix

  61. Bonnie Chan – CEO, Hong Kong Exchanges and Clearing

  62. Suzanne Scott – CEO, Fox News

  63. Jenny Johnson – CEO, Franklin Templeton

  64. Jayshree Ullal – CEO, Arista

  65. Hana Al Rostamani – Group CEO, First Abu Dhabi Bank

  66. Susie Wiles – White House Chief of Staff

  67. Sinead Gorman – CFO, Royal Dutch Shell

  68. Joey Wat – CEO, Yum China

  69. Melanie Kreis – CFO, Deutsche Post DHL Group

  70. Claudine Adamo – COO (Merchandising), Costco

  71. Kim Kardashian – Co-Founder, Skims

  72. Paula Santilli – CEO, PepsiCo Latin America Foods

  73. Daniela Amodei – Co-Founder & President, Anthropic

  74. Mary Vilakazi – CEO, FirstRand Group

  75. Malina Ngai – Group CEO, AS Watson

  76. Roshni Nadar Malhotra – CEO, HCL Corporation & Chairperson, HCL Technologies

  77. Belén Garijo – CEO, Merck KGaA

  78. Judith Suminwa Tuluka – Prime Minister, DR Congo

  79. Netumbo Nandi-Ndaitwah – President, Namibia

  80. Bari Weiss – Editor-in-Chief, CBS News

  81. Inga Ruginiene – Prime Minister, Lithuania

  82. Robyn Grew – CEO, Man Group

  83. Kiran Mazumdar-Shaw – Founder & Chair, Biocon

  84. Mette Frederiksen – Prime Minister, Denmark

  85. Anna Borg – CEO, Vattenfall

  86. Blanca Treviño – Co-Founder, President & CEO, Softtek

  87. Solina Chau – Director, Li Ka Shing Foundation

  88. Mary Meeker – Founder, Bond Capital

  89. Mpumi Madisa – CEO, Bidvest

  90. Lee Boo-jin – President & CEO, Hotel Shilla

  91. Choi Soo-yeon – CEO, Naver

  92. Ngozi Okonjo-Iweala – Director-General, WTO

  93. Melanie Perkins – Co-Founder & CEO, Canva

  94. Dominique Senequier – Founder & CEO, Ardian

  95. Raja Easa Al Gurg – Group MD & Chairperson, Easa Saleh Al Gurg Group

  96. Jenny Lee – Senior Managing Partner, Granite Asia

  97. Kirsten Green – Founder, Forerunner Ventures

  98. Mo Abudu – Media Mogul & Founder, EbonyLife Media

  99. Mia Mottley – Prime Minister, Barbados

  100. The Women of K-POP Demon Hunters – Netflix, Media & Entertainment