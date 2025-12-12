Yapay zekâdan finans dünyasına, siyasetten medya devlerine uzanan listede, kadınların kritik karar mekanizmalarındaki yükselişi yeniden dikkat çekti.
Kadınlar küresel dönüşümün merkezinde
Forbes’un 2025 araştırmasına göre kadınlar, yapay zekâ yatırımlarından tedarik zinciri güvenliğine, savunma sanayisinden finansal mimariye kadar dünyanın yeniden şekillendiği alanlarda belirleyici rol üstleniyor. Ancak buna rağmen, en üst karar pozisyonlarına erişimin hâlâ sınırlı olması, küresel güç dağılımındaki eşitsizliği ortaya koyuyor.
S&P 500 teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına yılda 400 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı günümüzde, bu sermayeyi yöneten kadınların etkisi tarihte hiç olmadığı kadar güçlü hâle geldi.
Teknoloji sektöründe kadın etkisi büyüyor
Yapay zekâ devriminin kalbinde yer alan kadın yöneticiler, sadece şirket stratejilerini değil, küresel yapay zekâ hızını da belirliyor.
AMD CEO’su Lisa Su, Nvidia CFO’su Colette Kress, Alphabet yöneticisi Ruth Porat ve Microsoft CFO’su Amy Hood, toplamda 8 trilyon doları aşan piyasa değeri olan dev şirketlerin finansal ve stratejik geleceğini yönetiyor.
Yapay zekâ alanında ilk kez milyarder olan Anthropic Başkanı Daniela Amodei ve OpenAI CFO’su Sarah Friar, AI ekonomisindeki yükselişin yeni yüzleri olarak listede yer aldı.
Siyasette güç dengelerini değiştiren kadın liderler
Dünyanın en büyük 25 ekonomisinden yalnızca üçü kadınlar tarafından yönetilse de bu liderlerin bulunduğu noktalar küresel jeopolitik için kritik bir öneme sahip.
-
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ülkesinin ilk kadın başbakanı olarak listeye 3. sıradan girdi.
-
Avrupa’nın kaderini etkileyen kriz yönetiminde Ursula von der Leyen ve Christine Lagarde zirvenin ilk iki sırasına yerleşti.
-
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kuzey Amerika üretim dönüşümünün merkezinde yer alıyor.
Finansta kadın otoritesi
Citi CEO’su Jane Fraser, DBS CEO’su Tan Su Shan, Banco do Brasil CEO’su Tarciana Medeiros ve daha birçok finans lideri, küresel sermayenin akışını belirleyen kararlarıyla listede öne çıkan isimler oldu.
Kültürel güç ekonomiyle birleşiyor
Bu yıl listeye ilk kez giren Kim Kardashian, moda markası Skims’i küresel dev hâline getirerek kültürel etkinin ekonomik güce nasıl dönüştüğünü gösterdi.
Netflix’in K-Pop Demon Hunters ekibi ise dünyanın en geniş hayran topluluklarından birini temsil ederek listeye 100. sıradan giriş yaptı.
Forbes’un açıkladığı 2025 Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listesinde hiçbir Türk isim yer almıyor. Liste; siyaset, finans, teknoloji, medya ve iş dünyasında küresel etki üreten kadınlardan oluşsa da Türkiye’den bir temsilcinin bulunmaması dikkat çekiyor.
Forbes 2025 – Dünyanın En Güçlü 100 Kadını (Tam Liste)
-
Ursula von der Leyen – President, European Commission
-
Christine Lagarde – President, European Central Bank
-
Sanae Takaichi – Prime Minister, Japan
-
Giorgia Meloni – Prime Minister, Italy
-
Claudia Sheinbaum – President, Mexico
-
Julie Sweet – Chair & CEO, Accenture
-
Mary Barra – CEO, General Motors
-
Jane Fraser – Chair & CEO, Citi
-
Abigail Johnson – Chairman & CEO, Fidelity Investments
-
Lisa Su – CEO, AMD
-
MacKenzie Scott – Philanthropist, Yield Giving
-
Ruth Porat – President & CIO, Alphabet
-
Melinda French Gates – Founder, Pivotal Philanthropies Foundation
-
Gail Boudreaux – CEO, Elevance
-
Ana Patricia Botín – Executive Chairman, Santander
-
Amy Hood – EVP & CFO, Microsoft
-
Kristalina Georgieva – Managing Director, IMF
-
Tarciana Paula Gomes Medeiros – President & CEO, Banco do Brasil
-
Catherine MacGregor – CEO, ENGIE
-
Gwynne Shotwell – President & COO, SpaceX
-
Taylor Swift – Musician
-
Laurene Powell Jobs – Founder, Emerson Collective
-
Gunjan Kedia – President & CEO, U.S. Bank
-
Nirmala Sitharaman – Minister of Finance, India
-
Kathryn McLay – CEO, Walmart International
-
Carol Tomé – CEO, UPS
-
Phebe Novakovic – CEO, General Dynamics
-
Marianne Lake – CEO, Consumer & Community Banking, JPMorganChase
-
Tan Su Shan – CEO, DBS
-
Oprah Winfrey – Entrepreneur & Philanthropist
-
Sarah London – CEO, Centene
-
Sandy Ran Xu – CEO, JD.com
-
Beyoncé Knowles-Carter – Musician
-
Ho Ching – Chair, Temasek Trust
-
Dana Walden – Co-Chairman, Disney Entertainment
-
Thasunda Brown Duckett – CEO, TIAA
-
Colette Kress – EVP & CFO, NVIDIA
-
Kathy Warden – Chairman, President & CEO, Northrop Grumman
-
Rachel Reeves – Chancellor of the Exchequer, UK
-
Mary Callahan Erdoes – CEO, Asset & Wealth Management, JPMorganChase
-
Susan Li – CFO, Meta
-
Estelle Brachlianoff – CEO, Veolia
-
Jennifer Piepszak – COO, JPMorganChase
-
Janet Truncale – Global CEO, EY
-
Adena Friedman – Chair & CEO, NASDAQ
-
Lynn Martin – President, NYSE Group
-
Julie Gao – CFO, ByteDance
-
Amanda Blanc – CEO, Aviva
-
Margherita Della Valle – CEO, Vodafone
-
Sarah Friar – CFO, OpenAI
-
Wang Laichun – Co-Founder & Chairwoman, Luxshare-ICT
-
Gina Rinehart – Executive Chairman, Hancock Prospecting
-
Michele Bullock – Governor, Reserve Bank of Australia
-
Judy Faulkner – Founder & CEO, Epic Systems
-
Yie-Hsin Hung – President & CEO, State Street Investment Management
-
Tricia Griffith – President & CEO, The Progressive
-
Donna Langley – Chairman, NBCUniversal Entertainment
-
Shemara Wikramanayake – CEO & Managing Director, Macquarie Group
-
Vicki Hollub – President & CEO, Occidental Petroleum
-
Bela Bajaria – Chief Content Officer, Netflix
-
Bonnie Chan – CEO, Hong Kong Exchanges and Clearing
-
Suzanne Scott – CEO, Fox News
-
Jenny Johnson – CEO, Franklin Templeton
-
Jayshree Ullal – CEO, Arista
-
Hana Al Rostamani – Group CEO, First Abu Dhabi Bank
-
Susie Wiles – White House Chief of Staff
-
Sinead Gorman – CFO, Royal Dutch Shell
-
Joey Wat – CEO, Yum China
-
Melanie Kreis – CFO, Deutsche Post DHL Group
-
Claudine Adamo – COO (Merchandising), Costco
-
Kim Kardashian – Co-Founder, Skims
-
Paula Santilli – CEO, PepsiCo Latin America Foods
-
Daniela Amodei – Co-Founder & President, Anthropic
-
Mary Vilakazi – CEO, FirstRand Group
-
Malina Ngai – Group CEO, AS Watson
-
Roshni Nadar Malhotra – CEO, HCL Corporation & Chairperson, HCL Technologies
-
Belén Garijo – CEO, Merck KGaA
-
Judith Suminwa Tuluka – Prime Minister, DR Congo
-
Netumbo Nandi-Ndaitwah – President, Namibia
-
Bari Weiss – Editor-in-Chief, CBS News
-
Inga Ruginiene – Prime Minister, Lithuania
-
Robyn Grew – CEO, Man Group
-
Kiran Mazumdar-Shaw – Founder & Chair, Biocon
-
Mette Frederiksen – Prime Minister, Denmark
-
Anna Borg – CEO, Vattenfall
-
Blanca Treviño – Co-Founder, President & CEO, Softtek
-
Solina Chau – Director, Li Ka Shing Foundation
-
Mary Meeker – Founder, Bond Capital
-
Mpumi Madisa – CEO, Bidvest
-
Lee Boo-jin – President & CEO, Hotel Shilla
-
Choi Soo-yeon – CEO, Naver
-
Ngozi Okonjo-Iweala – Director-General, WTO
-
Melanie Perkins – Co-Founder & CEO, Canva
-
Dominique Senequier – Founder & CEO, Ardian
-
Raja Easa Al Gurg – Group MD & Chairperson, Easa Saleh Al Gurg Group
-
Jenny Lee – Senior Managing Partner, Granite Asia
-
Kirsten Green – Founder, Forerunner Ventures
-
Mo Abudu – Media Mogul & Founder, EbonyLife Media
-
Mia Mottley – Prime Minister, Barbados
-
The Women of K-POP Demon Hunters – Netflix, Media & Entertainment