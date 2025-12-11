Baran, faiz indirimi kararının ticaret, yatırım ve üretim açısından olumlu olduğunu belirterek bankalara “faiz indirimini kredi piyasasına yansıtın” çağrısı yaptı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirmesinin reel sektör için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesinin kritik olduğuna dikkat çeken Baran, işletmelerin finansmana erişiminde yaşanan zorlukların bu tür adımlarla hafifleyeceğini söyledi.

“Bankalar da elini taşın altına koymalı”

2025 yılının işletmeler için finansman açısından zor bir yıl olduğunu belirten Baran, faiz indiriminin kredi kanallarına tam olarak yansıması gerektiğini vurguladı. Baran, “Bankaların da elini taşın altına koyarak faiz indirimini kredi piyasasına yansıtmasını, işletmelerimizin finansmana daha rahat erişmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz” dedi.

“Enflasyondaki düşüş reel sektörü rahatlatır”

Enflasyondaki gerilemenin reel sektörün hareket kabiliyetini artıracağını söyleyen Baran, “Bugün yaşadığımız sıkıntıların temelinde yüksek enflasyon olduğunu hepimiz biliyoruz. Enflasyondaki düşüşün devam etmesi, faiz indirimiyle birlikte ekonomiye olumlu yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Baran, KOBİ’lerin nakit ihtiyaçlarının uygun koşullarla karşılanmasının ekonomik büyüme açısından kritik olduğuna dikkat çekerek, “İşletmelerimizin finansmana erişiminin kolaylaşması, üretim gücümüzü ve ekonomik gelişimimizi doğrudan etkileyecektir” dedi.