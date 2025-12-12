Üretimde yeniden dengelenme ve sürdürülebilir büyüme için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, KOBİ’lerin finansmana erişiminin kritik önem taşıdığını belirtti.

KOBİ’ler İçin 5 Önemli Öneri

Avdagiç, ekonominin dayanıklılığını artıracak yeni politika adımlarının gerekliliğini işaret ederek önerilerini beş başlıkta topladı:

Kredi Garanti Fonlarının Genişletilmesi

Kamu-özel sektör ortaklığında tasarlanacak rekabetçilik odaklı dönüşüm programlarının KGF kapsamına alınması gerektiğini belirten Avdagiç, "Fonların kapsamının genişletilmesi KOBİ'lerin büyüme potansiyelini destekleyecektir" dedi. Teknoloji ve Enerji Verimliliği İçin Uzun Vadeli Krediler

Modernizasyon, dijital dönüşüm ve enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlar için uygun maliyetli ve uzun vadeli kredi programlarının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Kur Riskine Karşı Yeni Hedge Ürünleri

Döviz dalgalanmalarının KOBİ’ler üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla uygun maliyetli hedge sistemlerinin geliştirilmesini önerdi. Vergi ve Amortisman Teşvikleri

Kısa vadeli vergi indirimleri ile yatırımı hızlandırıcı amortisman avantajlarının devreye alınmasının üretimi artıracağını söyledi. Banka Dışı Alternatif Finansman Kanalları

Reel sektörün finansal çeşitliliğini artıracak alternatif kaynakların devreye alınmasının önemine dikkat çekti.

“Türkiye Daha Katma Değerli Üretimle Güçlenecek”

Avdagiç, önerilerin hayata geçirilmesi halinde Türkiye’nin üretim kapasitesinin artacağını, ihracatta yeni rekorlara ulaşılacağını ve istihdamın güçleneceğini belirtti.

2026 İçin Net Mesaj: “Yapısal Reformların Yılı Olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in reform açıklamalarını memnuniyetle izlediklerini aktaran Avdagiç, şu değerlendirmede bulundu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 2026’yı ‘yapısal reformlar yılı’ ilan etmesi reel sektörde büyük bir heyecan yarattı. Türkiye, bölgede yeni bir gerilim oluşmadığı sürece çok kutuplu dünyanın bölgesel lideri olarak öne çıkacaktır.”

Ekonomide Güçlü Görünüm

Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü hatırlatan Avdagiç, öne çıkan verileri şöyle paylaştı:

Doğrudan yatırımlar 9 ayda 11,4 milyar dolar ile son 10 yılın zirvesine çıktı.

Turizm gelirleri cari dengeyi olumlu etkiledi.

2025 yılı ihracatının 270 milyar doları aşması bekleniyor.

Avdagiç, alınacak cesur ve etkili kararlarla Türkiye ekonomisinin 2026’da çok daha güçlü bir performans sergileyeceğini ifade etti.