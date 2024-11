İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması, yerel saatle 04.00'te (Türkiye saati ile 05.00) yürürlüğe girdi. İsrail'in aylardır süren saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar, ülkenin güneyine dönmeye başladı. Sivillerin yollara düşmesiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Lübnan ordusu ise sivillere İsrail ordusu geri çekilene kadar “cephe hattında yer alan köylere” dönmemeleri çağrısında bulundu.



İsrail'e 60 gün süre

Antlaşmaya göre İsrail Lübnan'a karadan, denizden veya havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmeyecek. Hizbullah ve Lübnan'daki diğer silahlı gruplar da İsrail'e karşı herhangi bir saldırıda bulunmayacak. Lübnan'da her türlü silah satışı, tedariki ve üretimi Lübnan hükümetinin denetimi altında olacak. Ruhsatsız her türlü altyapı tesisi veya askeri bölge yok edilecek ve yasa dışı silahlara el konulacak. Lübnan, kendi güvenlik güçlerini üzerinde anlaşılan güvenlik planı doğrultusunda sınır hattı boyunca konuşlandıracak. İsrail ise kendi güçlerini 60 gün içinde kademeli olarak Mavi Hat'tın ötesine çekecek. Lübnan'ın resmi güvenlik güçleri ülkede silah taşıma ve operasyon yapma yetkisine sahip tek grup olacak. ABD, İsrail ile Lübnan arasında tanınmış kara sınırları oluşturulması için dolaylı müzakereleri teşvik edecek. İsrail ve Lübnan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek. İsrail ile Lübnan arasındaki taahhütlerin uygulanması ve denetimi için ortak bir komite oluşturulacak.



Lübnan Savunma Bakanı: “Güneye 10 bin asker konuşlandırılacak”

Lübnan Savunma Bakanı Maurice Sleem, hükümetin uluslararası kararları uygulama ve Lübnan güçlerini ülkenin güney sınırına gönderme konusunda kararlı olduğunu, bunun ulusal egemenlik açısından hayati öneme sahip bir gelişme olduğunu ifade etti. Bakan Sleem, hükümetin güneye 10 bin asker göndereceğini ve Hizbullah'ın ateşkes anlaşması gereği geri çekileceğini vurguladı.



“Yeni bir sayfa açacağız”

Lübnan Başbakan Necip Mikati yaptığı konuşmada, hükümetin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulama konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Başbakan Mikati, ateşkesin ardından ülkenin güneyinde güvenliği sağlamanın Lübnan ordusunun yetkisinde olduğunu belirtti. Mikati ayrıca, İsrail'in anlaşmaya uyması ve güneyden çekilmesi çağrısında bulundu. Mikati, “Yeni bir sayfa açacağız ve acı dolu bir sayfayı kapatacağız. Savaşın ilk gününden itibaren devlet her türlü çabayı gösterdi. Tüm bakanlıklara çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca bize yardım eden ve etmeye devam eden tüm kardeş ülkelere de teşekkür etmek istiyoruz. Halkımızın topraklarına, köylerine dönme ve huzur içinde yaşama hakkı vardır. Bekaa'daki, güneydeki ve Beyrut'un banliyölerindeki halkımızla dayanışma içindeyiz. Tüm yıkılan alanları yeniden inşa etmek için farklı sivil toplum kuruluşları ve ülkelerle birlikte çalışacağız. Herkes Lübnan'da bir arada yaşamanın olmayacağını düşünüyordu. Ancak Lübnanlılar dayanışma gösterip birbirlerine ev sahipliği yapabildi. Lübnan için yeni bir sayfa olmasını umuyorum, önümüzdeki günlerin cumhurbaşkanı seçimine vesile olmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.



Yeni cumhurbaşkanının seçilmesi çağrısı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de konuşmasında mümkün olan en kısa sürede bir cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini belirtti. Berri, "Hepimizi birleştirmeli. Bu, Lübnan'ı İsrail tehditleri de dahil olmak üzere tüm tehditlerden koruyabilmemiz için bir test. Hepimizi bir arada tutacak tek şey Lübnan'ı korumaktır, böylece bu zorluğun üstesinden gelebilir ve daha güçlü olabiliriz” dedi. Ayrıca yurt dışında bulunanlar da dahil olmak üzere tüm yerinden edilen Lübnanlılara ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunan Berri, "Sizi ülkenize, kasabalarınıza ve doğduğunuz yerlere geri dönmeye çağırıyorum. Topraklarınıza geri dönün. Topraklarınız varlığınızla daha da güçlenecek. Geri dönmelisiniz. Topraklarınıza geri dönün ve İsrail işgali ile saldırganlığının yok etmeye çalıştığı tüm mahallelere yeniden hayat getirin. Topraklarınızın zaferi sizin geri dönmenize bağlıdır" şeklinde konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Michel Aoun'ın görev süresi Ekim 2022'de sona ermiş, ancak yaşanan ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle yeni cumhurbaşkanı seçilememişti.