Lübnan'da Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılmasının etkileri sürüyor. Lübnanlı güvenlik kaynaklarının Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail ulusal istihbarat servisi MOSSAD’ın çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirdiği iddiasının ardından gözler Tayvanlı çağrı cihazı üreticisine çevrildi. Şirketin kurucusu Hsu Ching-Kuang düzenlediği basın toplantısında Tayvanlı şirket Gold Apollo’nun patlatılan çağrı cihazlarını üretmediğini söyledi.



Gold Apollo: “Macaristanlı bir ortak tarafından üretildi”

Ching-Kuang, patlatılan çağrı cihazlarının Avrupa'da Tayvanlı firmanın markasını kullanma hakkına sahip bir şirket tarafından üretildiğini kaydederek, “Ürün bize ait değildi. Sadece üzerinde bizim markamız vardı” dedi. Sözkonusu şirketin adını vermeyen Ching-Kuang, Gold Apollo'nun da olayın mağdurlarından biri olduğunu dile getirerek “Biz sorumluluk sahibi bir şirketiz. Bu çok utanç verici” açıklamasını yaptı. Tayvanlı şirket Gold Apollo tarafından yapılan açıklamada, çağrı cihazlarının Macaristanlı bir ortak tarafından üretildiğini bildirdi. Ching-Kuang, Gold Apollo'nun Budapeşte merkezli BAC Consulting KFT ile ticari markasını kullanmak için “uzun vadeli bir ortaklığı” olunduğunu ve Gold Apollo çağrı cihazlarının patlamalara karıştığını bildirmesinin ardından medyada çıkan haberlerde bahsedilen modelin “BAC tarafından üretildiğini ve satıldığını” söyledi.



İranlı Büyükelçi Amani gözünü kaybetti

Saldırıda yaralanan İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Büyükelçinin saldırıda gözünü kaybettiği kaydedilirken Amani’nin ikinci gözünün de ciddi şekilde yaralandığı aktarıldı. Büyükelçinin tedavi için İran’ın başkenti Tahran’a götürüldüğü kaydedildi.



“Patlamadan önce çağrı cihazlarından bip sesi geldi”

İran Devrim Muhafızları'nın bir üyesi New York Times'a yaptığı açıklamada, Hizbullah tarafından dağıtılan çağrı cihazlarının dün patlamadan önce birkaç saniye boyunca bip sesi çıkardığını söyledi. Adı açıklanmayan İran Devrim Muhafızları'nın üyesi çağrı cihazlarının yaklaşık 10 saniye boyunca bip sesi çıkardığını bu nedenle de kullanıcıların mesajı okumak için çağrı cihazlarını ellerine aldıklarını ve yüzüne yaklaştırdıklarını dile getirdi.

Kimliği açıklanmayan üye, İran'ın Lübnan büyükelçisine ait çağrı cihazının kaldırılmadan önce birkaç saniye bip sesi çıkardığını söyledi. Haber kaynağına göre, elçi bir gözünü kaybetti ve patlamada ikinci gözü de ciddi şekilde yaralandı.



Rusya’dan kınama

Rusya tarafından yapılan açıklamada saldırı kınandı. Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova, “Dost Lübnan'a ve vatandaşlarına yönelik, egemenliğinin açık bir ihlali ve konvansiyonel olmayan silahların kullanımı yoluyla uluslararası hukuka ciddi bir meydan okuma teşkil eden benzeri görülmemiş saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.