Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım’ın onaylı ekosistem çözümleri, her ölçekten farklı sektörlerdeki işletmelerin, iş süreçlerindeki verimlilik artışını ve zaman tasarrufunu garanti altına alıyor. Logo Yazılım’ın genişleyen ekosistem çözümlerine katılan Masraff, şirketlerin masraf süreçlerini tek platformda uçtan uca yönetmelerini ve giderlerini kontrol altında tutmalarını sağlıyor. Sistem üzerinden sunulan masrafların anlık takibi ve raporlanması sayesinde şirketler gelecek mali durumlarına dair içgörü elde ederek, doğru stratejilerle gider tasarrufu ve denetimi yapabiliyor. 300’ün üzerinde işletmenin 50 binden fazla kullanıcısına hizmet veren Masraff, Logo Yazılım onaylı ekosistem çözüm ortağı olmasıyla birlikte daha fazla şirketin verimliliğini artıracak.

“Genişleyen ekosistem çözümleriyle değer yaratan bir platform”

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, “Onaylı ekosistem çözümlerimizle her ölçekten farklı sektördeki müşterilerimize verimlilik artışı sağlayan uçtan uca ürün ve servisler sunuyoruz. İş ortaklarımız ise pazarlarını genişletme imkânına sahip oluyor. Böylece hem müşterilerimize hem de iş ortaklarımıza değer yaratan bir platform sağlıyoruz. Yapay zekâ destekli Masraff, sunduğu özelliklerle operasyonel süreçleri büyük oranda azaltarak masraf takibi ve onaylarını kolaylaştırıyor. Sağladığı öngörülebilirlik yönetim raporlarıyla, şirketlerin maliyet ve gider kontrolü yapabilmesine imkân tanıyor. Logo ERP ile uyumlu çalışan bulut tabanlı yapısı sayesinde belgeler tek tuşla sisteme aktarılabiliyor” dedi.

Masraff, hem yöneticilerin hem de masraf girişi yapan çalışanların ihtiyaçlarına yönelik birçok çözüm sunuyor;

Otomatik ve Hızlı Masraf Girişi- Masraff’ın yapay zekâ algoritmaları, fiş ve fatura üzerindeki verilerin saniyeler içerisinde el değmeden sisteme aktarılmasını sağlıyor.

Standart ve Gelişmiş Onay Altyapısı- İstenilen anda ve istenilen yerden masrafların onaya gönderilmesini, onay verenin ise masrafları anlık olarak dijital platformlardan takip edebilmesini sağlıyor. Onay akışı sonrasında masraf formu bazında kullanıcı dostu Excel ve PDF çıktısı otomatik olarak üretiliyor. Hiyerarşik onay yapısı dışında, şirkete özel bir onay mekanizması var ise bu özellik farklı akışları destekliyor.

Masraff Logo Entegrasyonu ve Bakım- Masraff, onay akışından geçen masrafların Logo GO, Tiger ve Netsis ERP ürünlerine aktarım için hazır hale gelmesini sağlayarak tek tuşla aktarıyor. Ayrıca Masraff’ın yönetim konsolu sayesinde kullanım için gerekli olan kullanıcılar, kategoriler, muhasebe hesap belirlemeleri gibi alanların tanımlamaları ve bakımı kimseye ihtiyaç duyulmadan yapılabiliyor.

Gider Politikalarına Uyum- Şirketlerin gider politikalarını oluşturan kurallar sisteme entegre ediliyor. Kurallara uygun olmayan masraf belgelerinin sisteme işlenmesini proaktif olarak engelliyor.

Proje Bazlı Takip- İşletmelerin takibini yaptığı proje bazlı masraflar için kolay yönetim ve muhasebeleştirme imkânı veriyor.

Öngörülebilirlik Raporları- Yapılan personel harcamalarının anlık olarak detaylı bir şekilde gösterimini yapıyor.

Dünya Para Birimleri ve Kur Entegrasyonu- Merkez Bankası entegrasyonu sayesinde 160 para biriminde yabancı kurların otomatik çevrimini gerçekleştiriyor.

Depolama ve Arşivleme- Sözleşme süresi boyunca verilerin yasal mevzuatlara uygun olarak depolanmasını sağlıyor.