15 bin dolayında nitelikli ziyaretçiyi ağırlayan fuar, markasını büyütmek, gölgede kalmamak, sınıf atlamak, dünya liginde olmak isteyenler için benzersiz bir platform sunar. EKO Fuarcılık Pazarlama Direktörü Ekin Seren Altun; “Türkiye’nin lojistik devlerinin yer alacağı logitrans’ta yer almanın bir ayrıcalık durumuna geldiği ispatlanmıştır.” cümlesiyle logitrans’ın liderlik pozisyonunun altını çizdi. Genel konjonktüre ilişkin de açıklamalarda bulunan Altun; “Rusya-Ukrayna çatışması Kuzey Koridor’un güvenliğini azalttıkça, Orta Koridor’un stratejik değeri iyice gün yüzüne çıkmaya başladı. Amaç elbette, Kuzey Koridoru (Rusya üzerinden) ve deniz yoluna bağımlılığı azaltmak, teslimat sürelerini kısaltmak ve riskleri dağıtmak. Özellikle Orta Koridor üzerindeki ülkelerden gerçekleşen sergileme ve ziyaret amaçlı katılımlar, büyük iş birliği potansiyeli barındırıyor.” dedi.

Liman Bağlantılı Kombine Taşımacılık

Demiryolunun önemi Artıyor

“Kazakistan–Azerbaycan–Gürcistan–Türkiye hattını kullanan yük trenlerinin sayısı 2025’in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %35 artış gösterdi. Bölgedeki demiryolu kargo trafiği için piyasadaki ilgi seviyesinde büyük bir artış olduğunu fark ediyoruz.” diyen Altun; intermodal taşımacılıkta demiryolu taşımacılığının artan önemini vurguladı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’in de önemine değinen Altun; “Çin’in Avrupa ile yıllık yüz milyarlarca dolar ticareti var; güvenli ve hızlı bir kara yolu talebi büyük. Geçtiğimiz Temmuz’da Çin Devlet Demiryolları ile yapılan anlaşmalar var. Bu da, Çin’in iç bölgelerinden Türkiye’ye doğrudan uzanan demiryolu hatlarının artık kalıcı bir entegrasyon modeline dönüştüğünü gösteriyor. Türkiye, lojistik üs ve transit ülke olma avantajına sahip. Çin-Avrupa ve Çin-Afrika güzergahlarında iki yönlü taşımacılık geliştirilecek. Rekabetçi tarifeler oluşturulacak, çok modlu lojistik altyapılar güçlendirilecek.”

“Sektörel Gelişmelere Ayak Uyduramayan Geride Kalır.”

Sektörün dinamik yapısına vurgu yapan Altun; “Lojistikte güncel kalabilmek kritik öneme sahip. Değişikliklere ayak uyduramayan işletmelerin geride kalacağı aşikar. Karar alıcılar, bugünden geleceğe nelerle karşılaşacağını bilmek ister. logitrans buluşması bu fırsatı sunuyor. Fuarla eş zamanlı düzenlenen konferans, şov ve etkinlikler de yeni bilgilere ilk ağızdan erişme imkanı sağlıyor.” dedi.

Yeşil Lojistik ve Sürdürülebilir Taşımacılık

Altun, güncel çevre politikaları ile uyumlu demiryolu taşımacılığı için; “Karbon emisyonlarını azaltmada önemli bir rol oynadığından kritik bir öneme sahiptir. DTD, elektrifikasyon projelerinin hızlandırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının demiryolu altyapısında kullanılması ve karbon nötr taşımacılık çözümleri gibi projelere destek veriyor. Her bakımdan yeni yatırım fırsatları doğacak.” açıklamasında bulundu.

Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı

“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”, EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından 19 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 18. kez düzenlenecek. Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü olan İstanbul’da; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içeren fuar, tüm sektör paydaşlarını yine aynı çatı altında buluşturacak.’’